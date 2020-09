A Portocannone ventotto positivi nella casa di riposo. Il sindaco Caporicci chiude le scuole

Una domenica nera in Molise quella del 20 settembre 2020. Trentuno i positivi, mentre il trend nazionale si è attestato sui 1.587 casi e 15 decessi.

Ventotto positivi (ventuno in isolamento) si sono registrati tra ospiti e operatori di una casa di riposo di Portocannone. Un altro contagiato a Campomarino, due a San Martino in Pensilis.

Il sindaco di Portocannone, Giuseppe Caporicci, così, ha chiuso la scuola, disponendo le lezioni a distanza, ha vietato l’ingresso e l’uscita dalla casa di riposo, interdetto le aree giochi e qualsiasi forma di intrattenimento in strada.

Intanto, si continua a ricostruire la catena epidemiologica e non è da escludere nuovi positivi nelle prossime ore. La situazione di Portocannone, comunque, come accade in questi casi, viene monitorata costantemente.