Coronavirus, in Molise nessun contagio. 75 persone in isolamento e 111 sorvegliati

Prosegue l’azione di monitoraggio sul territorio circa l’emergenza legata al Coronavirus. Al momento, tutti i tamponi effettuati in Molise risultano negativi.

Ad oggi, domenica 1° marzo, 75 sono le persone in isolamento precauzionale a domicilio, 111 quelle in sorveglianza.

“Considerando la circostanza che l’isolamento precauzionale coinvolge l’intera famiglia, – fa sapere il governatore Donato Toma – il numero degli interessati è da considerarsi contenuto”.

Ieri mattina due i casi sospetti arrivati al Cardarelli di Campobasso. Due donne, una delle quali incinta. Entrambe sono risultate negative, quest’ultima, avendo sintomi influenzali, in via precauzionale è però rimasta in ospedale.

L’altra, invece, veniva dal Basso Molise e aveva riferito di aver avuto contatti con persone rintrate da zone a rischio. Per entrambe il test ha dato esito negativo.

Solo ieri, intato, il Corriere della Sera ha pubblicato il resoconto di tutti i numeri dell’emergenza che sta preouccapando l’Italia.

Per fortuna il Molise, al momento, non sembra essere colpito. Ma quello che più ha attirato l’attenzione degli utenti è stato il numero zero nella colonna dei tamponi eseguti.

Manco a dirlo, come da previsioni la rete si è scatenata ribadendo il concetto ormai divenuto noto di un Molise che non esiste.