Covid: 52enne del Basso Molise deceduta a Foggia. Scende il numero dei ricoveri e dei nuovi positivi

Nel bollettino dell’Asrem di oggi 4 aprile 2021 non è riportato, ma a perdere la vita per Covid nelle ultime ore è stata una donna di Ururi di 52 anni che era ricoverata a Foggia. Una tra le vittime più giovani in Molise deceduta proprio nella giornata di Pasqua, quando l’andamento dei ricoveri e del numero dei positivi sembravano in miglioramento.

Il bollettino odierno riporta, infatti, solo 2 nuovi ricoveria fornte di una persona dimessa. Su 298 tamponi ci sono 18 nuovi positivi, mentre 61 sono le persone guarite.

Scende così a 782 il numero degli attualmente positivi in Molise, dove 57 persone sono ricoverate al Cardarelli, 48 in Malattie Infettie e 9 in Terapia Intensiva. 3 quelli ricoverati al Gemelli Molise e 2 al San Timoteo. 4 i pazienti che sono al Neuromed: 3 in Intensiva e 1 in Sub intensiva.