Covid, due decessi e 434 nuovi positivi. Il bollettino Asrem

Ancora due decessi in Molise: si tratta di una 80enne di Termoli che si trovava nel reparto Anziano Fragile e un 86enne di Forlì del Sannio ricoverato in Terapia intensiva al Cardarelli.



Brutte notizie anche sul fronte dei contagi: 434 sono i nuovi positivi di oggi, 15 marzo



Di questi 57 a Campobasso, 16 a Campomarino, 29 a Isernia e Larino e 96 a Termoli.

412 i guariti.

Al ‘Cardarelli’ risultano ricoverati per Covid in 22: 6 in Malattie Infettive, 14 in Anziano Fragile e due in Terapia Intensiva.

Gli attualmente positivi in Molise sono 6.807, 4.753 in provincia di Campobasso, 2.052 in quella di Isernia e 2 sono di altre regioni.