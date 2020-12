Covid: pochi contagi su pochi tamponi. Un decesso, +40 positivi e 8 nuovi ricoveri

Su 337 tamponi processati sono 40 i nuovi contagi registrati in Molise nella giornata di oggi, domenica 13 dicembre 2020, che conta anche un nuovo decesso che fanno salire a 163 le vittime di Covid in regione.



Si tratta di una 91enne della casa di riposo di Ripabottoni che era ricoverata in Malattie infettive al Cardarelli di Campobasso.

Gli attualmente positivi in Molise sono 2796: 1713 in provincia di Campobasso e 1040 in provincia di Isernia. 16 quelli relativi ad altre regioni.

8 è invece il numero dei nuovi ricoveri, di cui uno in rianimazione.



In totale a Malattie Infettive ci sono 62 pazienti, 8 quelli in Terapia Intensiva, per un totale di 70 persone attualmente ricoverate per Covid.



I nuovi contagi sono così distributi sul territorio regionale: 2 a Campobasso, 1 a Capracotta, 1 a Guglionesi, 5 a Isernia, 1 a Limosano, 1 a Longano, 2 a Mafalda, 1 a Montenero di Bisaccia, 1 a Palata, 1 a Pozzilli, 1 a Ripabottoni, 1 a Ripalimosani, 1 a Santa Croce di Magliano, 14 a Tavenna e 7 a Termoli.