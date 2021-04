Covid, pochi tamponi ma i contagi si registrano soprattutto a Campobasso. Cluster a Petrella: il sindaco chiude le scuole

Nel bollettino dell’Asrem di oggi, domenica 25 aprile, risulta un decesso: si tratta di un uomo di 65 anni di Termoli che era ricoverato in Terapia intensiva e che ha perso la vita ieri. I decessi per Covid in Molise, purtroppo, hanno raggiunto la drammatica cifra di 468.

Un paziente di Castel San Vincenzo si è aggravato e per lui è stato necessario il trasferimento in Terapia intensiva.

3 sono, invece, i nuovi ricoveri a fronte di nessun paziente dimesso.

Al momento sono, quindi, 56 le persone ricoverate. Di queste 52 al Cardarelli, 42 in Malattie infettive e 10 in Terapia intensiva, 2 al Gemelli Molise e 2 al Neuromed.

337 tamponi processati, un numero che scende sempre in concomintanza con il fine settimana, ci sono poi 16 nuovi positivi. Ancora una volta il centro più colpito è Campobasso con 7 nuovi contagi.

27 i guariti di giornata.

Gli attuali positivi sono 653: 512 in provincia di Campobasso, 139 in quella di Isernia. In isolamento ci sono 2.560 cittadini.

Intnato, la situazione si complica a Petrella Tifernina, dove il sindaco Amoroso ha chiuso le scuole.

In paese, infatti, 14 sarebbero le persone risultate positive al test antigenico. Tra questi ci sarebbero diversi alunni e un insegnante. Ecco perchè il primo cittadino ha ritenuto doveroso sospendere la didattica in presenza.