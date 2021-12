Covid, un decesso, due ricoveri e boom di contagi: +83 positivi in Molise

Un decesso, due ricoveri e boom di contagi. Brutte notizie sul fronte Covid in Molise. Per nulla confortanti i dati emersi dal bollettino Asrem di oggi, 21 dicembre 2021.

Non ce l’ha fatta una donna di 98 anni di Bagnoli del Trigno che era ricoverata in Malattie Infettive.

Una morte che in regione fa salire, drammaticamente a 509 i decessi per Covid.

Due i nuovi ricoveri al Cardarelli di Campobasso: si tratta di un paziente del capoluogo e di uno di Baranello.

Le persone attualmente ricoverate sono, dunque, 12: 10 in Malattie Infettive e 2 in Terapia Intensiva. Di questi 7 non sono vaccinati, 4 hanno due dosi e 1 ha tre dosi.

83 i nuovi casi su 744 tamponi processati. 15 i guariti e 2.419 i cittadini in isolamento.

Gli attualmente positivi al momento sono 318: 251 in provincia di Campobasso, 66 in provincia di Isernia e 1 di fuori regione.

I nuovi positivi sono così distribuiti sul territorio regionale: 1 Bagnoli del Trigno, 2 a Baranello, 1 a Bojano, 1 a Busso, 2 a Campobasso, 1 a Campolieto, 1 a Campomarino, 2 a Cantalupo nel Sannio, 1 a Carpinone, 1 a Casalciprano, 1 a Castel San Vincenzo, 1 a Cercemaggiore, 1 a Cerro al Volturno, 1 a Colle d’Anchise, 1 a Ferrazzano, 1 a Guglionesi, 3 a Isernia, 1 a Larino, 1 a Lucito, 17 a Montenero di Bisaccia, 1 a Morrone del Sannio, 1 Petacciato, 1 a Petrella Tifernina, 4 a Portocannone, 4 a Riccia, 1 a Rionero Sannitico, 1 a Ripalimosani, 1 a Roccamandolfi, 1 a San Giovanni in Galdo, 1 a Scapoli, 6 a Sepino, 16 a Termoli, 2 a Toro e 2 Ururi.