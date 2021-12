Gambling, la svolta del Belgio per un gioco davvero responsabile

Si continua incessantemente a lavorare sulle norme e sulle leggi che regolamentano il mondo del gioco d’azzardo. Stavolta è il turno del Belgio, dove i parlamentari hanno notificato direttamente in Commissione Europea il progetto di Regio Decreto per dare una nuova forma al mercato del gambling. In particolare si tratta di determinare le modalità di consultazione della Centrale dei rischi da parte della Commissione giochi e quindi modificare le disposizioni che hanno come oggetto la limitazione dei giochi d’azzardo online.

Una proposta di legge che guarda soprattutto all’attuazione dell’Articolo 55/1, della Legge 7 maggio 1999 in materia proprio su giochi d’azzardo, le scommesse, gli stabilimenti da gioco e la tutela dei giocatori. All’interno del testo si trovano stabiliti i termini in base ai quali il comitato può far richiesta alla Banca nazionale del Belgio se una persona risulta iscritta alle liste di mora di pagamento nel fascicolo del Registro centrale dei rischi individuali della Banca nazionale del Belgio. Un’altra volontà è quella di modificare e approfondire l’articolo 6 del Regio Decreto del 25 ottobre 2018, che si riferisce alle modalità operative dei giochi d’azzardo e delle scommesse operati attraverso strumenti della società dell’informazione.

La notifica all’organo comunitario, però, riguarda in maniera unica l’articolo 9 del progetto che modifica l’articolo 6, dove si legge “un giocatore può finanziare i suoi conti di gioco online con un massimo di 500 euro a settimana su tutti i giochi d’azzardo e le scommesse a cui partecipa”. Viene rivisto anche l’importo del limite di gioco predefinito, fissato al ribasso a 200 euro, proprio per rendere più forte la tutela del giocatore, togliendo dalla dicitura anche parole “su tutti i giochi d’azzardo e le scommesse a cui partecipa”.

Un limite di gioco complessivo, che risulta valido su tutti i siti ma che non è stato attuato nella pratica dall’entrata in vigore del Regio Decreto nel 2018. Per questo si sta lavorando per rimuovere il carattere globale del limite e limitarlo solo a determinati siti Web, abbassando il limite predefinito.

In questa maniera si proteggono davvero i giocatori vulnerabili come avviene da anni in Italia con il limite deposito. “Tutti i casinò online regolamentati in Italia – commentano da Italcasino.net – prevedono lla possibilità per ogni giocatore di inserire un importo massimo da giocare giornalmente e mensilmente. In questa maniera si tengono a bada possibili comportamenti problematici e viene messo un freno all’insorgere di patologie legate al gioco. E così, soprattutto, si rende il gambling un ambiente sempre più responsabile e pulito”.