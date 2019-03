Dolore e sconcerto per la morte dell’avvocato Erminio Roberto, presidente della Camera Penale del Molise

È andato via in un pomeriggio assolato di marzo e in tanti ancora non credono che sia davvero possibile. Campobasso piange la scomparsa dell’avvocato Erminio Roberto, presidente della Camera Penale del Molise.

54 anni, professionista affermato, il legale è stato stroncato da un malore nel primo pomeriggio di oggi, 9 marzo 2018, mentre era nella sua abitazione.

Roberto aveva legato il suo nome a vicende giudiziarie molto note. Fu, infatti, uno dei difensori della direttrice di Telemolise, Manuela Petescia, nel processo di Bari. Ma il presidente della Camera Penale, già anni prima era finito agli onori delle cronache locali per la difesa del genero di Franca Martino, la donna uccisa a Campobasso nel suo negozio di via Mazzini.

Tra i tanti processi in cui era impegnato, Roberto, da anni era anche al fianco della famiglia di Gabriele Caccavaio, il giovane deceduto in un incidente stradale sulla strada che collega Bonefro a Casacalenda. E proprio nel gennaio 2018, Roberto aveva commentato sulle pagine di CBlive la condanna di secondo grado per il camionista convolto nel sinistro.

Nel novembre scorso Roberto, in qualità di presidente della Camera Penale, si era schierato contro la riforma della prescrizione, annunciando lo sciopero della categoria anche in Molise.

Impegno, studio, sacrificio, ma anche tanta passione quella che il professionista del capoluogo metteva ogni giorno nel suo lavoro.

Cordiale e sempre con la battuta pronta, sono tanti i colleghi che alla notizia della sua scomparsa manifestano sconcerto e dolore.

Un lutto nel mondo dell’avvocatura del capoluogo che perde una mente brillante, da anni a disposizione della legalità e della giustizia.

Alla moglie, alle figlie e a tutta la famiglia giungano le più sentite condoglianze da parte di tutta la redazione di CBlive.

