Campobasso, ancora una notte di litigi e risse in centro città: interviene la Polizia

La scorsa notte, il centro di Campobasso è stato, ancora una volta, teatro di eventi che continuano a preoccupare i residenti del centro città.

Le forze dell’ordine, in risposta a segnalazioni pervenute tramite la linea d’emergenza, sono intervenute in due diverse occasioni per sedare episodi di litigi e disordini. Nel primo caso, presso un locale del centro, la Polizia, supportata da unità della Polizia Stradale e della Guardia di Finanza, è intervenuta per risolvere una situazione di lite, identificando i soggetti coinvolti e sanzionando amministrativamente un individuo per ubriachezza manifesta. Successivamente, le volanti sono state chiamate nuovamente per risolvere una lite verbale tra giovani.

L’aumento di tali episodi ha generato una sensazione di insicurezza crescente tra i residenti del centro di Campobasso. Sebbene le forze dell’ordine abbiano prontamente risposto alle segnalazioni e riportato la calma, la frequenza di tali eventi suscita legittime preoccupazioni riguardo alla sicurezza della zona.