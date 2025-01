Scuola, in Molise si rafforza la filiera formativa tecnologico-professionale

Attivati in Molise altri quattro percorsi quadriennali sperimentali della filiera formativa tecnologico-professionale. In totale, quindi, diventano sei i percorsi a cui è possibile iscriversi in regione, da oggi fino al prossimo 10 febbraio, attraverso la piattaforma UNICA.

A livello nazionale, le scuole autorizzate passano da 180 dello scorso anno a 396 del prossimo, e i percorsi salgono da 225 a 628 (+210%). Circa un quarto degli istituti tecnicoprofessionali italiani ha finora aderito alla riforma, spiegano dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, con particolare interesse mostrato dalle scuole del

Mezzogiorno.

“Si tratta di percorsi che arricchiscono l’offerta della nostra scuola e che garantiscono ai nostri giovani nuove opportunità formative e di inserimento futuro nel mondo del lavoro”, ha sottolineato la Direttrice dell’USR Molise, Maria Chimisso.

Ecco l’elenco delle scuole molisane con i relativi percorsi quadriennali:

– L’ISIS Fermi-Mattei di Isernia raddoppia la propria offerta. Dopo l’attivazione nell’anno scolastico in corso della prima classe del percorso quadriennale per la formazione di Tecnici informatici, dal prossimo settembre sarà attivo anche il percorso quadriennale nell’ambito del Turismo, grazie alla creazione di una nuova fiera tecnico-professionale.

– L’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “E. Majorana” di Termoli attiva due percorsi quadriennali dal prossimo anno scolastico: il Corso quadriennale di Informatica e il Corso quadriennale di Chimica e Materiali.

– L’IPSEOA “Federico di Svevia” di Termoli ha attivo già da quest’anno il Corso quadriennale di Accoglienza Turistica.

– All’Istituto superiore “Boccardi – Tiberio” di Termoli è attivo dal prossimo anno scolastico il Corso di Diploma quadriennale – Tecnico IA e Realtà Immersiva.

LA RIFORMA

La riforma della filiera tecnologico-professionale 4+2, introdotta con la legge 8 agosto 2024 n. 121, punta alla riorganizzazione dell’istruzione tecnica e professionale in Italia. La nuova normativa prevede un percorso formativo 4+2, articolato in quattro anni di istruzione tecnica o professionale, seguiti da due anni integrativi nelle ITS Academy. L’obiettivo è creare una continuità, dal punto di vista dell’educazione e dell’istruzione, fornendo alle

studentesse e agli studenti una preparazione specializzata (garantendo accesso automatico agli ITS senza test d’ingresso).

Nei primi quattro anni del percorso sono incentivati: il consolidamento delle esperienze on the job, il potenziamento delle discipline STEM, le ore dedicate ai Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO), i processi di internazionalizzazione, la didattica laboratoriale, l’adozione di metodologie e strumenti didattici innovativi. È inoltre previsto il coinvolgimento di docenti esperti provenienti dal mondo del lavoro, sia nella progettazione dell’offerta formativa che nella didattica.

Al termine del quadriennio, previo superamento dell’Esame di Stato, sarà possibile iscriversi ai percorsi universitari, o proseguire il percorso in un ITS Academy od accedere direttamente al mondo del lavoro e delle professioni.