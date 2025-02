Inaugurato “Out Park – Una IMPRESA Sociale” al Parco Gioco Paul Harris in Villa de Capoa a Campobasso

Inaugura il punto di ristoro all’interno del Parco Giochi Paul Harris, presso Villa De Capoa, risultato del progetto “Out Park – Una IMPRESA Sociale” della Cooperativa Sociale Sirio, sostenuto da Intesa Sanpaolo, attraverso il Programma Formula, in collaborazione con CESVI. Un progetto che non si limita ad offrire un servizio di ristorazione, ma che diventa un laboratorio di crescita personale e professionale, nel quale il lavoro si intreccia con il desiderio di costruire una comunità più aperta e solidale.

Il progetto è stato finanziato attraverso una raccolta fondi attiva da ottobre a dicembre 2023 su For Funding, la piattaforma di crowdfunding di Intesa Sanpaolo dedicata a sostenibilità ambientale, inclusione sociale e accesso al mercato del lavoro per persone con disabilità. In tre mesi, sono stati raccolti oltre 100.000 euro grazie alla generosità di cittadini, di imprese, della Banca e delle società del Gruppo.

Out Park ha permesso di arricchire il Parco Giochi Paul Harris, già accessibile e senza barriere architettoniche, con un punto ristoro che offrirà formazione e opportunità lavorative a giovani e adulti con disabilità. Un luogo inclusivo nel cuore della città, per famiglie e bambini, un’area che ospiterà giochi, sport, cultura, eventi e iniziative aperte a tutti.

Nel dettaglio, i fondi raccolti hanno permesso di finanziare:

la progettazione e la costruzione della struttura con criteri di accessibilità e sostenibilità ambientale ;

con criteri di accessibilità e sostenibilità ambientale l’ acquisto degli arredi e delle attrezzature necessarie ;

; l’attivazione di percorsi di formazione e stage su diverse aree, come ristorazione, gestione digitale e animazione sociale.

Out Park è un progetto con una visione a lungo termine: dopo la fase di start-up, il punto di ristoro potrà trasformarsi in un’impresa sociale sostenibile, capace di autofinanziarsi e di generare nuove opportunità di lavoro per persone con disabilità del territorio. Un’attività ricettiva inclusiva, che offrirà percorsi formativi per acquisire competenze nella gestione della struttura, nel lavoro al bar e alla pizzeria, nella manutenzione del verde e dei giochi, nell’organizzazione di eventi e concerti nel parco. Un percorso che sarà realizzato in sinergia con le attività commerciali del territorio e con il supporto dei volontari e degli operatori dell’Associazione Valori in Corso.

Out Park – Una IMPRESA Sociale ha coinvolto persone che già partecipano ai servizi offerti dal Comune e dall’Ambito Territoriale di Campobasso, tra cui i Centri Socio-Educativi Unificati e il programma “Percorsi di autonomia per persone con disabilità” (P.N.R.R. az. 1.2), gestiti dalla Cooperativa Sirio. Per ogni partecipante è stato sviluppato un progetto personalizzato, pensato per valorizzare attitudini e aspirazioni, offrendo un’opportunità concreta di crescita e autonomia.

“L’inaugurazione di Out Park rappresenta per noi un traguardo fondamentale e un simbolo concreto di ciò che la cooperazione e l’impegno collettivo possono realizzare. Questo punto di ristoro non è solo un luogo fisico, ma un laboratorio di opportunità e inclusione, in cui le persone con disabilità possono esprimere il loro valore, sviluppare competenze e contribuire attivamente alla comunità. Grazie al sostegno di Intesa Sanpaolo, CESVI e ai tanti che hanno creduto nel progetto, siamo riusciti a trasformare una visione in realtà, creando un contesto dove la diversità diventa una ricchezza per tutti. Lavoriamo ogni giorno affinché Out Park sia non solo un modello di imprenditorialità sociale, ma anche una testimonianza viva di come l’inclusione possa generare impatti positivi e duraturi”, dichiara Lino Iamele, Presidente della Cooperativa Sociale Sirio.

“Contribuire con continuità a progetti di inclusione è motivo di orgoglio per la nostra Banca, afferma Alessandra Modenese, Direttrice Regionale di Basilicata, Puglia e Molise di Intesa Sanpaolo. Con il programma Formula, che supporta progetti dedicati a bambini, adolescenti, famiglie e anziani in situazioni di difficoltà, Intesa Sanpaolo conferma la propria vocazione di banca d’impatto, sensibile alle istanze sociali e alle specificità dei territori in cui opera. Il progetto Out Park è un esempio di come ciascuno possa portare valore alla collettività, in un percorso comune e proiettato al futuro”.

“Dal 2021, il Programma Formula ci vede come partner strategico di Intesa Sanpaolo nel selezionare le migliori progettualità in tutta Italia, con l’ambizione di perseguire cambiamenti sostenibili ed inclusivi. Attraverso Formula, vengono sostenuti progetti sui temi di: emergenza e povertà; supporto sanitario e fragilità; inclusione sociale e Welfare di comunità; educazione, formazione e orientamento; rigenerazione urbana e ambientale; e conservazione del patrimonio culturale. Ad oggi, abbiamo ottenuto dei risultati significativi con oltre 160 progetti sostenuti e più di 18 milioni di euro raccolti. Formula è la dimostrazione di come il connubio tra i mondi non profit e profit possa rispondere alle tematiche territoriali, sociali e ambientali, in maniera mirata ed efficace”, dichiara Roberto Vignola, Vice Direttore generale di CESVI.