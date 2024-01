La trasformazione da area depressa a zona turistica: ipotesi e soluzioni

MINO REGANATO

Il cambiamento da area depressa a una fiorente zona turistica è una trasformazione possibile, grazie ad interventi su un immenso potenziale di sviluppo economico e sociale, il più delle volte lasciato inconsapevolmente in totale abbandono.

In questo articolo, sono evidenziati alcuni punti focali, relativi alle problematiche e alle soluzioni applicate a un territorio ipotetico ed immaginario che versa in una condizione alquanto precaria, analizzandone le iniziative e le strategie da intraprendere per rivitalizzarlo e trasformarlo in una vivace destinazione turistica.

Immaginate quest’area depressa, afflitta da declino economico e sociale che attraverso un piano di destination management viene trasformata in zona turistica.

La fase preliminare di analisi del territorio mette subito in risalto una condizione drammatica dove le industrie un tempo fiorenti sono diminuite, causando alti tassi di disoccupazione che porta inevitabilmente a un declino sociale preoccupante. Ad aggravare i problemi dell’area, anni di incuria e di disinvestimento con forti ripercussioni sulle infrastrutture con edifici fatiscenti, strade piene di buche e strutture pubbliche bisognose di immediati interventi strutturali.

Riconoscendo l’urgente necessità di un cambiamento, l’amministrazione locale avvia urgentemente un programma di rivitalizzazione dell’area, attraverso un’opera di destination management dove viene applicato come linea di intervento, il modello di Miossec che tende a valutare l’esistenza e nel caso rafforzarli o crearli d’emblée, di cinque elementi basilari:

1. gli atteggiamenti del potere locale

2. la rete dei trasporti

3. i siti dell’area deputati a essere luogo di soggiorno

4. gli atteggiamenti della popolazione

5. il comportamento dei turisti

Il primo intervento intrapreso dall’amministrazione locale consente un netto miglioramento economico, fornendo incentivi alle imprese, attirando le aziende a insediarsi e creando opportunità di lavoro. Inoltre, provvede ad implementare programmi sociali per rispondere alle esigenze della comunità, potenziando l’istruzione, l’assistenza sanitaria e i servizi sociali.

Accanto agli sforzi dell’amministrazione locale, gli investimenti del settore privato svolgono un ruolo cruciale nella trasformazione. Imprenditori lungimiranti interessati a una condizione vantaggiosa del territorio, investono capitali anche al fine di sviluppare attività legate al turismo quali alberghi, ristoranti e strutture ricreative. I partenariati tra il settore pubblico e quello privato garantiscono un approccio coordinato, facendo leva sulle risorse per ottenere il massimo impatto.

Per facilitare il flusso di visitatori, attraverso investimenti significativi nei trasporti e nella connettività, le strade vengono riparate e ampliate e le reti di trasporto pubblico, potenziate. Questi progressi non solo vanno a beneficio dei turisti, ma migliorano la qualità della vita dei residenti locali. Anche le strutture e i servizi pubblici ricevono importanti migliorie grazie a parchi cittadini curati, le istituzioni culturali riprendono le loro attività e gli spazi pubblici trasformati in vivaci aree di aggregazione.

Nel trasformare un’area depressa in una fiorente zona turistica, è fondamentale valorizzare il ricco patrimonio culturale della comunità. Promuovendo le arti, i mestieri e le tradizioni locali, si celebra l’identità unica del territorio e si attirano i visitatori in cerca di un’esperienza autentica e coinvolgente. Che si tratti di organizzare mostre d’arte, mercati artigianali o festival culturali, questi eventi non solo offrono opportunità economiche agli artigiani locali, ma contribuiscono anche a preservare le pratiche tradizionali per farle apprezzare alle generazioni future.

Oltre a promuovere le arti e i mestieri locali, è altrettanto importante preservare i siti architettonici e storici che contribuiscono al tessuto culturale della zona. Questi siti sono una finestra sul passato e raccontano storie che ci collegano alle nostre radici. Investendo nel loro restauro e nella loro manutenzione, creiamo attrazioni turistiche che non solo educano ma anche affascinano i visitatori. Dai castelli medievali alle piazze delle città antiche, questi siti sono un ricordo vivente della nostra storia comune e devono essere valorizzati e protetti.

Sfruttando la potenza del marketing digitale, possiamo raggiungere un pubblico più vasto e presentare le offerte uniche della nostra zona turistica recentemente rivitalizzata. Dalle campagne coinvolgenti sui social media ai siti web visivamente accattivanti, una presenza online strategica può stimolare la curiosità dei potenziali visitatori e invogliarli a esplorare la destinazione in prima persona.

La collaborazione è fondamentale quando si tratta di promuovere la zona come destinazione turistica e creare un’entità unica che possa coordinare le aziende locali, gli hotel, i ristoranti e i tour operator è propedeutico a creare campagne turistiche complete che mettano in risalto le diverse attrazioni della regione e facilitino un’esperienza di visita senza soluzione di continuità. Queste collaborazioni possono anche andare oltre i partenariati locali, coinvolgendo organizzazioni turistiche regionali o nazionali per amplificare gli sforzi promozionali su scala più ampia.

L’afflusso di visitatori stimola diversi settori, dall’ospitalità alla vendita al dettaglio, dai trasporti all’intrattenimento, creando opportunità di lavoro per i residenti locali. Inoltre, l’aumento dell’attività economica generato dal turismo può fornire una spinta necessaria all’intera comunità, portando a un miglioramento delle infrastrutture e dei servizi pubblici.

La trasformazione da un’area depressa a una zona turistica fiorente è un percorso pieno di successi e lezioni preziose. Celebrare i successi ottenuti lungo il percorso, sia in termini di crescita economica, creazione di posti di lavoro o conservazione culturale, è essenziale per riconoscere il duro lavoro e la dedizione della comunità coinvolta. Altrettanto importante è riflettere sulle lezioni apprese durante il processo, identificare le aree di miglioramento e adattare le strategie per garantire una crescita e una prosperità sostenute.

Sostenere il successo della zona turistica richiede un approccio lungimirante. Valutare continuamente le tendenze del mercato, diversificare l’offerta e investire in infrastrutture e strutture è fondamentale per rimanere competitivi e attrarre nuovi visitatori. Inoltre, il mantenimento di un forte impegno per la sostenibilità, sia in termini di conservazione dell’ambiente che di coinvolgimento della comunità, garantirà che la zona turistica cresca in armonia con l’ambiente circostante e fornisca benefici a lungo termine a tutti gli stakeholder coinvolti.

In conclusione, la trasformazione da un’area depressa a una fiorente zona turistica dimostra il potere della pianificazione strategica, della collaborazione e degli investimenti. Grazie agli sforzi di resilienza, allo sviluppo delle infrastrutture, alla conservazione culturale e a un’efficace promozione turistica, la regione, un tempo in difficoltà, subisce una notevole e positiva metamorfosi. Sebbene permangano inside e problemi di sostenibilità, gli impatti positivi sull’economia locale, sulla creazione di posti di lavoro e sullo sviluppo della comunità sono innegabili. Quanto riportato nell’articolo è un esempio illuminante di come la determinazione, la lungimiranza e l’attenzione ai punti di forza e al patrimonio unico di un’area possano infondere nuova vita in angoli del mondo un tempo trascurati.

“Sappiamo cosa deve essere fatto: tutto ciò che manca è la volontà di farlo”. (NELSON MANDELA)