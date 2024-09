Dal 3 ottobre al 5 dicembre 2024 si tiene il ciclo di webinar sull’invecchiamento attivo “Forever Young” che si rivolge a tutta la cittadinanza e mira ad illustrare in che modo possono essere ritardate alcune patologie che riguardano l’invecchiamento.

Il ciclo di webinar è articolato in 7 appuntamenti mattutini dalle 10:00 alle 11:30 frequentabili anche singolarmente sulla piattaforma EventiPA di Formez PA – Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle P.A.

Saranno presentate le politiche europee per l’invecchiamento attivo e i finanziamenti UE a supporto di progetti strategici per favorire politiche di invecchiamento attivo all’interno degli Stati Membri per lo studio di soluzioni armonizzate e coordinate dei sistemi sanitari e assistenziali in Europa. Inoltre interverranno specialisti ed esperti in campo medico.

Il ciclo di webinar sull’invecchiamento attivo “Forever Young” è in partenariato con il network informativo Europe Direct: Europe Direct Roma Innovazione, Europe Direct Venezia Veneto del Comune di Venezia, Europe Direct Siena, Europe Direct Trapani Sicilia, Europe Direct Chieti, Europe Direct Provincia di Verona, Europe Direct Emilia-Romagna, Europe Direct Molise.

La partecipazione è gratuita, previa registrazione.

Per registrarsi ai webinar su Eventi PA, Vi chiediamo cortesemente di seguire le seguenti indicazioni:

Andare alla pagina di DFPAuth – Sistema di autenticazione del Dipartimento della Funzione Pubblica e registrarsi: https://auth.formez.eu/?q=user/register o compilare almeno i campi obbligatori del modulo di registrazione; o cliccare sul pulsante Crea nuovo profilo. Una volta registrati su DFPAuth – Sistema di autenticazione del Dipartimento della Funzione Pubblica andare alle pagine dei webinar su Eventi PA a cui si vuole partecipare, ed iscriversi cliccando sul bottone rosso in alto a sinistra ISCRIVITI, inserendo le proprie credenziali create su DFPAuth.

E’ possibile iscriversi anche utilizzando i QR code inseriti in locandina. Sempre in locandina sono contenuti i nominativi dei relatori/esperti che interverranno.

Europe Direct Molise è a disposizione per informazioni e maggiori chiarimenti. Scrivere a: europedirectmolise@provincia.campobasso.it.

Redazionale prodotto in autogestione da Europe Direct Molise nell’ambito del piano di azione 2024, cofinanziato dall’Unione europea- Convenzione annuale n. 7/2024 – convenzione quadro 2021-2025 n. 7. La Commissione europea non è responsabile per il contenuto del redazionale.