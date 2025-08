Geolier a Campobasso, tutte le info per il concerto

Il conto alla rovescia sta per finire. Tutto pronto, o quasi, per il concerto dell’anno in Molise. Domani a Campobasso il mega show di Geolier. Nell’area eventi di Selva Piana da ore decine di uomini sono al lavoro per allestire la gigantesca produzione che accompagna l’esibizione del cantante. Decine di pullman arriveranno dai principali centri molisani e anche dalle regioni limitrofe. I primi fan sono attesi ai cancelli già dal mattino. Visto l’elevatissimo numero di partecipanti (il concerto viaggia spedito verso il sold out e sono pochissimi i biglietti ancora disponibili) sono state allestite diverse aree ristoro e assistenza.

GLI ORARI. L’apertura del botteghino è prevista per le 17 mentre le porte per il concerto si apriranno alle 18.30. L’inizio dello show di Geolier è previsto per le 21.30. Subito dopo ci sarà un after party fino alle 2, in consolle si alterneranno diversi dj.

NAVETTE E PARCHEGGI. In occasione del concerto il Comune di Campobasso ha deciso di attivare un servizio navette gratuito, in collaborazione con Sati, dalle 18 alle 24.30. Due linee dedicate per raggiungere l’area dello show con corse ogni 15 minuti. La prima linea collegherà il centro allo stadio con questo percorso: Selvapiana, contrada Macchie, contrada Fontanavecchia, piazza Venezia, via Monforte. La seconda linea invece sarà attiva tra lo stadio e il terminal bus. Diverse le aree parcheggio allestite per l’occasione.