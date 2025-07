A Campobasso la cerimonia del passaggio delle cariche del Distretto Lions 108 A Italy: il molisano Stefano Maggiani è il Governatore Distrettuale

Sabato 26 luglio 2025, alle ore 9,30, presso l’auditorium della ex GIL della Fondazione Molise Cultura di Campobasso si svolgerà l’annuale e tradizionale Cerimonia del Passaggio delle Cariche del Distretto Lions 108 A Italy.

Quest’anno Campobasso è la Città ospitante ed organizzatrice poiché è stato eletto Governatore Distrettuale, l’Avv. Stefano Maggiani, Socio del Lions Club Campobasso.

Alla Cerimonia, oltre alle Autorità Civili e Militari, parteciperanno le Autorità Lionistiche e i Soci della Romagna, delle Marche, dell’Abruzzo e del Molise, le quattro Regioni che compongono il Distretto Lions 108 A.

Stefano Maggiani, socio del Lions Club Campobasso dal 2002, dopo avere ricoperto numerosi incarichi Distrettuali, è stato eletto Governatore nel Congresso del 18 maggio scorso a Tortoreto e il 17 luglio 2025 ha ricevuto il tradizionale “strappo” dal Past Governatore Mario Boccaccini, del Lions Club Ravenna Host, a Orlando (Florida) in sede di 107^ Convention Internazionale Lions.

La Cerimonia del Passaggio delle Cariche Distrettuali costituisce sempre un importante momento per i Lions che, nel rispetto delle loro tradizioni, si trasmettono le Cariche e insediano il nuovo Gabinetto Distrettuale, i nuovi Officers e i nuovi Presidenti di Club.

“E’ per me in qualità di Presidente e per tutti i nostri Soci un momento di grande gioia ed emozione poter accogliere a Campobasso, nella nostra bella città, i nostri Amici Lions del Distretto e poter iniziare insieme il nuovo anno Lionistico con il nostro Governatore. Il Lions Club Campobasso quest’anno compirà 68 anni e siamo grati ai nostri Soci Fondatori, ai nostri due Governatori Luigi De Micco e Eolo Ruta, a tutti i nostri Soci e consorti, che dal 1958 hanno costituito una solida certezza associativa internazionale al Servizio delle Istituzioni e della Comunità. Mi piace ricordare che proprio a Campobasso, in uno storico Congresso al Teatro Savoia, è nato il Distretto 108 A che si è distaccato dal famoso Distretto Azzurro che comprendeva la Regione Puglia, oggi 108 AB. Siamo e saremo sempre insieme per Servire in Amicizia”.