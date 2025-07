In tantissimi al Parco De Filippo per Domenico Iannacone. Ora spazio agli spettacoli teatrali

E’ partito con il piede giusto, nonostante le condizioni climatiche non proprio estive degli ultimi giorni, il cartellone di eventi organizzato dall’associazione “Il Nostro Quartiere San Giovanni” per celebrare i suoi trenta anni di attività. Dopo il debutto di lunedì sera, con il concerto del gruppo salentino Arakne Mediterranea, ieri sera il parco Eduardo De Filippo è stato affollato da centinaia di persone che hanno occupato tutti i posti disponibili per l’incontro con Domenico Iannacone. Il giornalista ha conversato con il collega Enzo Luongo e ha proposto un viaggio attraverso i suoi lavori televisivi degli ultimi anni. Tra filmati proiettati su maxi schermo e riflessioni anche su questioni legate al Molise, come la sanità, lo spopolamento e un appello per la riapertura della biblioteca Albino, la serata ha conquistato il pubblico presente che alla fine ha tributato una standing ovation al giornalista.

“Malgrado il freddo pungente e una giornata segnata dalla pioggia, ieri sera il Parco Eduardo De Filippo di Campobasso era colmo in ogni ordine di posto – ha commentato Iannacone dopo la serata. Un pubblico attento, partecipe, che ha scelto di immergersi ne Il racconto del reale, condividendo storie, silenzi, riflessioni. È stata una serata bellissima, in cui i miei racconti televisivi si sono intrecciati con gli sguardi vivi di chi ha voluto esserci. Abbiamo parlato di umanità, di diritti negati, di quella parte di realtà che spesso resta ai margini. E abbiamo parlato anche della nostra terra, di ciò che ci lega e ci chiama ancora a essere presenti. Grazie a Enzo Luongo, collega e amico, che con intelligenza e sensibilità ha permesso che quelle storie riaffiorassero e prendessero nuovamente vita. E grazie all’Associazione Il Nostro Quartiere San Giovanni, che ha voluto fortemente questo incontro e che da trent’anni porta avanti un progetto culturale autentico, radicato, necessario. Campobasso, – ha concluso – ancora una volta, è stata casa”.

Prima dell’incontro hanno preso la parola la presidente dell’associazione “Il Nostro Quartiere San Giovanni”, Carmen Gioia, e il direttore artistico della rassegna teatrale, Lino D’Ambrosio. L’artista Mario Serra ha invece consegnato una sua creazione a Iannacone in ricordo della serata.

Da oggi, 30 luglio, e fino all’8 agosto spazio al Festival Nazionale del Teatro Popolare e della Tradizione. Sei gli spettacoli in cartellone con compagnie sia molisane che di altre regioni. Questo il programma: mercoledì 30 la commedia “Cornuti e contenti” della compagnia “Quelli che….il teatro” di Nola (Napoli); giovedì 31 lo spettacolo comico “Avvoca’ …speicc sa’ matass!” della compagnia “Le voci di dentro” di Montefalcone nel Sannio (Campobasso); venerdì 1 in scena la rappresentazione comico-brillante “Un matrimonio all’italiana” della compagnia “Ipercaso” di Montecorvino Rovella (Salerno); martedì 5 la commedia “La casa di famiglia” del gruppo teatrale “Amici nostri” di Castellana Grotte (Bari); giovedì 7 la commedia brillante “Don Ciccio fattucchiere impiccio spiccio” della compagnia “I fuoriclasse” di Toro (Campobasso); venerdì 8 chiusura con la commedia musicale “Che pasticcio Mrs Peach – Il musical” della compagnia della Lira di Casamassima (Bari).