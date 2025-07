Summer Tour 2025 & More…, al via il tour 2025 del pianista Simone Sala

È ufficialmente partito il Summer Tour 2025 & More… del pianista e direttore artistico Simone Sala, iniziato in Cina a giugno, sarà impegnato fino ad inizio 2026 con oltre 30 appuntamenti tra concerti, festival e collaborazioni artistiche.

Tanti i concerti e le apparizioni sia in Italia, nel suo Molise ma anche nel resto della penisola da Pavia a Lecce; che all’estero (Cina, USA, Thailandia) insieme ad una serie di direzioni artistiche di festival tra Molise e Abruzzo, dove Simone Sala sara’ protagonista sia sul palco che nell’organizzazione artistica di importanti rassegne musicali come Un Piano per Sepino, Solo Buona Musica, Vitamina M, Oratino MAC e Un Mare di Musica.

Il calendario estivo include anche format originali, eventi a carattere esperienziale come i concerti all’alba e quelli a lume di candela o in luoghi dove la natura diventa il “Teatro” che ospita la performance oltre un nuovo format monografico tutto su Ennio Morricone insieme a Maurizio Turriziani, contrabbassista che per 30 anni ha affiancato il Premio Oscar nella sua carriera. Tanti gli ospiti di rilievo e le collaborazioni come Stefano Bollani, Tony Esposito, Enzo Decaro, Ernesto Vitolo, Gigi De Rienzo, Danilo Rea, Giulia Vazzoler, Mario Rosini e tanti altri nomi che man mano verranno svelati.

Da ottobre in poi il tour proseguirà con una serie di tappe internazionali in America, per la precisione in Texas (USA) dove si esibirà da solista con la prestigiosa Las Colinas Orchestra, per poi concludersi nel Sud-Est Asiatico con una serie di concerti e master class in Thailandia, per la precisione a Bangkok, Chang Mai e Phuket.