Le competenze dell’UE nell’era dell’ageing population. Quali effetti per la demografia?

Sette appuntamenti, rivolti a tutti i cittadini, per condividere, attraverso le politiche e i finanziamenti UE a supporto di progetti strategici per l’invecchiamento attivo all’interno degli Stati Membri, conoscenze e metodi di prevenzione per ritardare alcune patologie che riguardano l’invecchiamento.

Il webinar del 5 dicembre tratterà delle strategie e degli strumenti messi in campo dall’Unione europea per affrontare il tema dell’invecchiamento demografico. In primo luogo verrà presa in esame la serie di strumenti politici a disposizione degli Stati membri per gestire i cambiamenti demografici e il loro impatto sulla società e sull’economia dell’Unione europea, compresa la sua competitività globale.

Si esamineranno quindi gli strumenti (tra cui quelli normativi, quelli politici e i finanziamenti) messi a tal fine a disposizione degli Stati membri. Questi strumenti possono essere combinati efficacemente con le politiche nazionali e regionali per dare a tutti la possibilità di cogliere i benefici e affrontare senza problemi le sfide del cambiamento demografico. Nella seconda parte del webinar si affronteranno la fattibilità scientifica e tecnologica e l’accettabilità di tecnologie avanzate per l’invecchiamento attivo e in salute, con particolare attenzione alle soluzioni innovative concepite per i diversi ambienti di vita, ad esempio le città, la casa, gli spazi pubblici e i luoghi di lavoro. Si tratta di progetti volti a rispondere alla necessità di sviluppi tecnologici innovativi e rivoluzionari per favorire paradigmi di salute e assistenza innovativi,

L’Europa è un continente che invecchia. Le responsabilità principali per gestire gli effetti dell’invecchiamento spettano agli Stati membri; tuttavia, l’UE è in una posizione favorevole per identificare le questioni e le tendenze principali e per sostenere le iniziative avviate a livello nazionale, regionale e locale. L’Unione europea può aiutare gli Stati e le regioni a elaborare risposte politiche personalizzate per affrontare l’invecchiamento demografico.

L’invecchiamento attivo (active ageing), definito dall’OMS come “il processo di ottimizzazione delle opportunità di salute, partecipazione e sicurezza per migliorare la qualità della vita delle persone che invecchiano“, è uno strumento per raggiungere l’invecchiamento in salute (healthy ageing). Questo approccio aiuta a prolungare l’apporto produttivo delle persone anziane e a contenere le spese sanitarie, beneficiando sia gli individui sia la società.

L’attività di informazione sul tema” Europa per la salute” è realizzata in partenariato con i centri: ED Roma Innovazione, ED Siena, ED Trapani Sicilia, ED Chieti, ED Provincia di Verona, ED Venezia Veneto, ED Emilia-Romagna, ED Molise. Redazionale a cura di Europe Direct Molise realizzato nell’ambito del piano di azione 2024- Convenzione quadro 2021-2025 n. 7 – Convenzione specifica 2024 n. 7