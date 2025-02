L’Associazione Pro Crociati e Trinitari alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano: presentato l’evento “Campobasso in Love 2025”

L’Associazione Pro Crociati e Trinitari, nella persona del presidente Giuseppe Santoro, è stata protagonista della Borsa Internazionale del Turismo (BIT) di Milano, uno degli appuntamenti più importanti per il settore turistico italiano e internazionale. Durante la conferenza stampa, tenutasi presso lo stand della Regione Molise – alla presenza di giornalisti ed operatori della stampa nazionale ed internazionale – è stato annunciato con grande entusiasmo l’evento “Campobasso in Love 2025”, un’iniziativa che si terrà nel capoluogo molisano dal 13 al 15 febbraio 2025, in occasione della festività di San Valentino.

“Campobasso in Love 2025” è una manifestazione divenuta, negli anni, un appuntamento imperdibile per tutti gli innamorati e non solo, con un programma ricco di eventi dedicati alla valorizzazione della città e del suo patrimonio culturale, enogastronomico e storico.

Il centro di Campobasso si trasformerà in un palcoscenico di emozioni, con iniziative, concerti, performance artistiche, percorsi romantici e degustazioni tipiche del territorio, creando un’atmosfera magica e accogliente.

Il presidente Giuseppe Santoro ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di presentare ‘Campobasso in Love 2025’ alla BIT di Milano, un evento che non solo celebra l’amore, ma anche la nostra città e il suo straordinario patrimonio. Con questa iniziativa vogliamo attrarre turisti, innamorati e famiglie, facendo conoscere le meraviglie la storia del capoluogo e promuovendo il turismo esperienziale a Campobasso”.

L’iniziativa si inserisce all’interno di un più ampio progetto di rilancio del territorio molisano, con l’obiettivo di attrarre un pubblico sempre più vasto e variegato, offrendo esperienze uniche e autentiche.

Si preannuncia, dunque, una straordinaria tre giorni di eventi, che promettono di lasciare un segno indelebile nei cuori di tutti coloro che decideranno di vivere l’atmosfera unica di “Campobasso in Love 2025”.