Molise protagonista al 2° Festival delle Regioni e delle Province Autonome a Torino

A Torino va in scena la seconda edizione del Festival delle Regioni e delle Province Autonome ed il Molise si distingue e fa proseliti, sia in termini di presenze che di curiosità. La giornata inaugurale ha infatti visto attenzionare, non solo le attività promozionali messe in campo dalla nostra Regione a cura dell’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo del Molise di concerto con la Presidenza della Giunta, ma anche le attività collaterali. Attenzione massima in occasione del Talk seguito dal Cooking Show sul turismo che ha catalizzato stampa nazionale, visitatori e operatori del settore. Un’ esplosione di sapori biodiversi nel momento della degustazione che ha letteralmente rapito i palati del pubblico presente. Aziende artigianali molisane quali Fornai Ricci, coordinatore dell’evento enogastronomico, Angelo Ricci; Casa Florio con i suoi salumi; il Caseificio “La Roccolana” con i caciocavalli; i dolci e i confetti dell’Azienda “Papa”; le Cantine Rotoletti, Catabbo, D’Uva, Salvatore, Kurunus; Azienda agricola “Del Zingaro” con le sue uova di quaglia; Matese Officinale con i suoi amari. Tutte assieme per garantire il trasferimento culturale di una Regione che, attraverso l’enogastronomia, si mette in mostra. Biodiversità e tradizione hanno condizionato positivamente la performance degustativa che ha visto principe alcuni piatti tipici come la frittata di Montaquila, il pane, i dolci. Un via vai senza pari tanto da commisurare l’evento come il più partecipato ed apprezzato dai tantissimi fruitori. Non sono mancate file anche allo stand del Molise posto al n. 25 che, ha visto concretezza nel porgere assistenza ai visitatori. “Il Molise è una regione decisamente attraente, sconosciuta ai più ma che rende giustizia ad un paesaggio unico e da amare”, questi in genere, i commenti dei visitatori che all’unisono hanno potuto apprezzare anche l’innovativa proposta tecnologica della Regione allo stand del “Metaverso” a cura dell’azienda Planetcall la quale, ha visto esibirsi virtualmente il gruppo della Riserva Moac in giro nei luoghi più iconici del Molise. Attesi per la giornata del 01 ottobre, i Presidenti delle regioni Italiane, il Ministro Raffaele Fitto e altri esponenti del Governo insieme al nostro Presidente Francesco Roberti. L’evento vedrà ancora protagonista domani il Molise con l’esibizione presso l’Auditorium della Rai del cantautore Lino Rufo che si esibirà con una delle sue canzoni più rappresentative dal titolo” All’improvviso la Felicità”. Grande interesse, quindi, per una regione che sino a qualche anno addietro era considerata la cenerentola del turismo e, oggi, si attesta quale meta di spicco nel panorama nazionale. Le attività enogastronomiche hanno visto la partecipazione di operatori e media che hanno consacrato la Regione come regione “della biodiversità”, ponendo essa al cospetto di un trono che rende giustizia a chi da tempo si spende per promozione, concertazione, partecipazione attiva. “Il Molise è in sogno. E’ un mito tramandatomi dai padri e rimasto nel mio sangue e nella mia fantasia” questo lo slogan della manifestazione che tratto dallo scritto di Francesco Jovine, ha decretato la forza culturale e la decisiva svolta di un progetto divulgativo e cognitivo che finalmente vede il Molise competitivo e decisamente attrattivo. In attesa della visita di Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica, e del Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni, la celebrazione continuerà sino al 03 ottobre.