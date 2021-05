Palazzo San Giorgio, per il centrosinistra “l’urbanistica tattica, un’opportunità anche economica”

“Nel 2021 Campobasso e il Molise hanno un’opportunità. Gli indicatori turistici sono abbastanza chiari: il Molise sarà al centro delle attenzioni dei tour operator! Anche Campobasso deve farsi trovare pronta per questa estate – scrive il centrosinistra di Palazzo San Giorgio in una nota – Servono zone godibili all’aperto, c’è da recuperare quanto più spazio possibile per ristoranti bar e attività culturali. Serve recuperare aree della città che sono ancora abbandonate al degrado”.

“Iniziamo da proposte concrete. L’urbanistica tattica (già sperimentata in forma embrionale a Campobasso) può dare un importante contributo e rendere Campobasso città più vicina ad altre città europee, dove ormai ha preso piede, diventando elemento di attrattività turistica – proseguono Battista, Chierchia, Salvatore e Trivisonno – Abbiamo proposto in consiglio comunale questa iniziativa, a basso costo ma a forte impatto, tenendo conto anche di una possibile collaborazione con i Malatesta, già cimentatisi con successo in splendidi murales verticali e orizzontali. Dopo l’approvazione a maggioranza della nostra mozione, contiamo di discutere nelle commissioni per trovare le forme più idonee di realizzazione, anche sfruttando gemellaggi e collaborazioni con altre realtà cittadine, italiane ed europee”.