Strade e marciapiedi dissestati, Annuario più volte ha sollecitato l’amministrazione. In via Monforte in corso i lavori di ripristino dei luoghi

Il consigliere comunale di Palazzo San Giorgio, Mario Annuario, ha più volte sollecitato l’amministrazione per un problema annoso che riguarda la città di Campobasso nell’ultimo periodo, ovvero quello di strade e marciapiedi dissestati, anche e soprattutto, a causa del mancato ripristino dello status quo ante dopo i lavori da parte delle aziende. Non ultime, le opere riguardanti la fibra ottica.

Tra l’altro, l’assise civica cittadina ha approvato il 2 luglio 2020 un regolamento “sulle attività di scavo e di ripristino delle corsie stradali interessate da lavori”.

Il capogruppo di Fratelli d’Italia a Palazzo San Giorgio aveva più volte chiesto alla maggioranza pentastellata, in aula e a mezzo stampa, come mai non venissero effettuati i dovuti controlli e come mai il Comune non provvedesse a sollecitare il ripristino dei luoghi, così come prima dei vari interventi. Continue le lamentele di pedoni e automobilisti.

Da una decina di giorni, in Via Monforte, a ridosso del centro cittadino, si sta provvedendo a ripristinare il marciapiede, che per diverse settimane è rimasto recitantato, impedendo ai pedoni la giusta sicurezzza.

“Speriamo che questi interventi di ripristino e messa in sicurezza di marciapiedi e strade proseguano in tutta la città di Campobasso. Certo è che continuerò a segnalare tutto quanto non va nella nostra città”, ha commentato il consigliere Mario Annuario.