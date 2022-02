Eccellenza, il Campodipietra si rinforza con l’ex Vastogirardi Della Ventura

Il Campodipietra, dopo essere tornato al successo sabato in campionato contro il Venafro, rinforza ulteriormente l’organico. Il presidente Nicola Iacovelli e il direttore sportivo Vasile sono riusciti a portare alla corte di mister Mario Cordone l’attaccante Marco Della Ventura prelevato dal Vastogirardi.

Per la punta classe 2001 si tratta di un ritorno in rossoblù dopo la parentesi del 2021. Un rinforzo che rende l’organico ancora più completo e regala al tecnico nuove alternative. La squadra sta facendo un grande campionato e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Il terzo posto a stretto contatto con le migliori del torneo di Eccellenza rende merito al lavoro e ai sacrifici fatti da società, staff tecnico e squadra dall’inizio della preparazione. Un calo di tensione lungo il cammino fa senza dubbio parte del gioco ma il Campodipietra ha dimostrato strada facendo tutto il suo valore.

Sabato, per il secondo impegno casalingo consecutivo, arriva il Termoli capolista. Un banco di prova decisamente importante per Fazio e compagni con gli adriatici già battuti in coppa Italia e in cerca di riscatto. In campionato sarà sicuramente tutt’altra musica con gli uomini di Cordone pronti comunque a vendere cara la pelle per regalarsi un altro pomeriggio da protagonisti.