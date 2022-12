Tennis, ratificate le classifiche 2023: Alessandro Aufiero e Vittorio Berzo al vertice regionale

Ratificate le nuove classifiche 2023 dei molisani. Valutazioni più rigide da parte del Settore Tecnico della Federtennis hanno in qualche circostanza sovvertito le attese. Alessandro Aufiero e Vittorio Berzo (entrambi tesserati con l’A.T. Campobasso) sono al momento i tennisti più forti (entrambi saranno 2-7).

Aufiero che l’anno scorso era addirittura classificato 2-6, ha deciso di concentrare la sua attività internazionale tra gli Stati Uniti e i paesi dell’America centrale ma manterrà il tesseramento con l’A.T. Campobasso.

Anche Berzo, che per la prima volta è approdato tra i semiprofessionisti, ha scelto di rimanere tesserato con il club del Presidente Morrone. Da tempo, il forte giocatore campobassano si è stabilito in un’accademia dell’Umbria. Proverà su questi campi a raggiungere l’agognato traguardo della serie A.

Nella serie C si sono distinti Fernando Borrelli e Simone Di Pardo (A.T. Campobasso): Borrelli sarà 3-2 nel prossimo anno, Di Pardo 3-3. Altre promozioni riguardano Elio Di Lallo (Urban Sport di Campobasso), Tiberio Folchi e Alessandro Colagiovanni (A.T. Campobasso), Giulio Pettograsso (T.C. Boianodue) oltre a Christian Menna (A.T. Termoli). Tutti questi salti di categoria fanno riferimento ai gradini più bassi, quelli della serie D.

Tante, purtroppo, le retrocessioni per via di un sistema (adottato dalla F.I.T.) che da quest’anno, come detto, si è fatto più rigido: per passare da una categoria all’altra bisognerà, d’ora in avanti, macinare tanti punti e quindi arrivare il più “lontano” possibile nei tornei individuali.

Tra le donne, quella che ha fatto registrare un balzo in classifica più importante è Maya Amicone che risiede in un paese della provincia di Isernia ma perfeziona gli allenamenti in Villa de Capoa a Campobasso. Sarà 3-3 nel prossimo anno.

La più forte in assoluto è, invece, la termolese Giulia Vetta che provenendo dalla serie C ritroverà la seconda categoria (2-8).