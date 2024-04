Provinciali Isernia, Manolo Sacco ringrazia gli amministratori per il risultato elettorale

“E’ stato davvero un ottimo risultato quello raggiunto alla Provincia di Isernia. Ed è una doppia soddisfazione: sicuramente personale, per la quale non posso che ringraziare tutti gli amministratori che mi hanno votato e che mi hanno portato ad essere il primo degli eletti. Si tratta di una bella affermazione anche per la politica che da sempre porto avanti, cioè quella del territorio, delle piccole realtà, dello stretto legame tra le persone e gli amministratori. Questo tipo di approccio alla politica, molto vicino alle persone e alle loro istanze, è necessario per capire quali sono i reali problemi e per fornire le risposte giuste.

La soddisfazione, però, è doppia se pensiamo all’ottima performance di Forza Italia, che ha ottenuto circa il 60% dei voti, grazie alla mia affermazione unita a quella della collega Linda Dall’Olio. Da coordinatore provinciale del partito azzurro non posso che esserne profondamente orgoglioso. E’ l’inizio di una inversione di tendenza di Forza Italia che, partendo dalla provincia di Isernia e dalle elezioni in via Berta, è tornata ad essere vista come punto di riferimento per gli amministratori. Il nostro è un progetto che coniuga alla moderazione di FI un costante ascolto del territorio e dei cittadini: questo spirito sta portando i suoi frutti”: commenta così Manolo Sacco, primo degli eletti alla carica di consigliere provinciale a Isernia.