Calcio a 5 serie A2 Élite, il Cln Cus Molise presentato a stampa e tifosi

Il Circolo la Nebbia Cus Molise si è presentato a stampa e appassionati. Alla vigilia della nuova avventura in serie A2 élite il sodalizio del capoluogo di regione ha inteso svelare i volti nuovi e i ‘vecchi’ che saranno protagonisti in campo e fuori con i colori rossoblù. Lo ha fatto alla presenza di autorità politiche e sportive della nostra regione che non sono mancate all’appuntamento.

“Il binomio Unimol e Cus prosegue – ha spiegato il professor Germano Guerra delegato del rettore per lo sport e medico sportivo – ci apprestiamo ad una nuova importante stagione con l’auspicio che possa essere foriera di soddisfazioni per la nostra squadra. Seguo questo gruppo con il Dipartimento di Medicina dello Sport ormai da diversi anni e sono convinto che nella stagione che partirà domani riusciremo a centrare i nostri obiettivi”.

La novità più importante rappresenta sicuramente lo sponsor. Dalla stagione 2024-25 infatti, la partnership con la ditta Laborvetro darà il nome alla squadra che dopodomani si appresta ad iniziare la nuova stagione con l’esordio in campionato previsto sabato contro il Mascalucia (squadre in campo alle ore 15). Antonello Marano, titolare di Laborvetro, ha espresso tutto il suo entusiasmo per questa collaborazione: “Sono particolarmente orgoglioso di unire il nome della mia azienda a quello di una storica società di calcio a 5 del capoluogo molisano, composta da persone professionali e di grande passione. Sostenere lo sport ad alti livelli è un modo per ringraziare il territorio molisano, che ci ha sempre supportato nel nostro percorso di crescita. Negli anni, abbiamo costruito una solida collaborazione con il Cln Cus Molise e ci auguriamo che questo legame diventi ancora più forte negli anni a venire. Insieme possiamo ottenere risultati importanti”.

Anche Nicola Dell’Omo, presidente del Cln Cus Molise, ha sottolineato l’importanza di questa partnership: “Siamo contenti di aver chiuso un accordo con una delle aziende più importanti del territorio – ha rimarcato – questa sinergia rappresenta un passo cruciale nel nostro progetto strategico a lungo termine, che punta non solo a migliorare le prestazioni sportive, ma anche a creare un impatto positivo sul territorio attraverso valori come la crescita personale, il benessere psicofisico e l’integrazione sociale”.

Il direttore generale Gilberto Griguoli ha sottolineato che: “La politica dei piccoli passi ci ha portato in alto e lì siamo rimasti – ha detto – sono sei anni che il nostro progetto può contare su basi solide. E quando sono le fondamenta ad essere sicure il cammino è sempre migliore. L’auspicio è che la nuova stagione possa essere migliore dell’ultima, siamo convinti che riusciremo a toglierci delle belle soddisfazioni”.

Il presidente del Cus Molise Maurizio Rivellino ha ribadito l’importanza per l’intera regione, di avere una squadra nella seconda serie nazionale. “Il Cln Cus Molise rappresenta non solo la città di Campobasso ma anche tutto il Molise – ha sottolineato – senza dimenticare il connubio con Unimol che è senza dubbio un punto cardine del progetto. Un grazie al professor Guerra, all’azienda Laborvetro, un’eccellenza non solo sul nostro territorio, che ha deciso di legare il suo nome alla squadra. Un grazie alle istituzioni che ci sostengono e ci sono vicine. Permettetemi poi di rivolgere un ringraziamento particolare a quanti lavorano quotidianamente dietro le quinte per permettere tutto questo, a mister Marco Sanginario e a tutti i suoi collaboratori”.

Nel corso della presentazione il tecnico Sanginario si è detto pronto a questa nuova avventura: “Siamo carichi e determinati per questa nova stagione – interviene – ci auguriamo che possa essere foriera di soddisfazioni. Siamo consapevoli delle difficoltà che incontreremo ma anche delle nostre qualità. Ci teniamo a fare bene e ringraziamo chi ci sostiene, in particolare la ditta Laborvetro che ha darà il nome alla squadra per la stagione ormai alle porte. Ho visto tanto impegno nei ragazzi e a partire da sabato cercheremo di fare il massimo. La cosa importante sarà uscire sempre dal campo con la maglia sudata”.

Hanno portato il loro saluto il consigliere regionale delegato allo sport Armandino D’Egidio, il consigliere comunale con delega allo sport Luca Praitano, Pina Calcagnile in rappresentanza del Coni Provinciale, il responsabile regionale di sport e Salute Angelo Campofredano e il vicepresidente della Figc Molise Miguel Mastrangelo.