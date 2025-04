Slalom Città di Campobasso Memorial Gianluca Battistini, fervono i preparativi per la 32^ edizione

Fervono i preparativi per lo Slalom Città di Campobasso, Memorial Gianluca Battistini, che quest’anno spegnerà la trentaduesima candelina.

La manifestazione motoristica, organizzata dall’Aci Molise, in programma per il 10 e 11 maggio, ha acceso i motori.

Negli uffici dell’ente di via Cavour la macchina organizzativa sta lavorando ormai da diverse settimane per mettere su un evento di grande spessore come lo sono stati i precedenti. Quella del capoluogo di regione sarà la seconda tappa del campionato italiano e metterà quindi in palio punti pesanti per la corsa al titolo con tanti big pronti a confrontarsi senza esclusione di colpi lungo l’impegnativo percorso previsto dagli organizzatori.

Il Battistini sarà un evento non solo sportivo ma anche di promozione del territorio. Grazie alla collaborazione con il Comune di Campobasso, infatti, nella mattinata di sabato gli appassionati delle quattro ruote potranno ammirare da vicino i bolidi della velocità che saranno esposti in centro città. Nel pomeriggio ci sarà spazio per le verifiche tecniche e sportive nell’ormai consueto quartier generale in Via San Giovanni: l’Officina Style Gomme messa a disposizione della famiglia Iannantuono-Catano che ne cura l’organizzazione nei minimi dettagli.

Sempre nella giornata di sabato è in programma l’evento medico-sportivo ‘Cuori e motori’ con presentazione del libro realizzato da Francesco Fedele a cura di Mariella Di Carlo. Contestualmente sarà possibile effettuare uno screening cardiologico gratuito. In serata, poi, promosso dall’amministrazione ci sarà un evento gastronomico e musicale che metterà ulteriormente in mostra la nostra città. La sinergia con le forze politiche e sportive della nostra regione e il supporto della famiglia Battistini, saranno importantissime per poter regalare a tutti gli sportivi e agli appassionati una due giorni di grandissimo spessore.

La domenica, spazio alla gara con la Gildonese teatro della competizione. Un percorso misto veloce che metterà a dura prova tutti i partecipanti e promette spettacolo. Dopo la manche di ricognizione, ci saranno le tre salite che decreteranno il vincitore della competizione molisana, seconda delle 12 tappe di Campionato Italiano Slalom.