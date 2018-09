Campobasso, il programma di domenica 9 settembre di ‘Vivi la tua Città’

IL PROGRAMMA DI ‘VIVI LA TUA CITTÀ’ DI DOMENICA 9 SETTEMBRE 2018

Mercato Coperto, via Monforte, dalle ore 10 alle 23: ‘Mercato Contadino e Artigiano’, a cura delle associazioni Slow Food Galdina e Slow Food Campobasso.

Corso Vittorio Emanuele dalle ore 16,30: Promozione dello Sport, a cura dell’Assessorato allo Sport del Comune di Campobasso.

ore 17,00: “Nel bene del mio prossimo sta il mio bene”. Raccolta fondi destinati all’implementazione del progetto, attività ludiche e di gioco con le mascotte di Topolino e Minnie, trucca-bimbi, musica e balli, a cura Istituto Per la Famiglia – Sezione Zonale 433 Campobasso -1.

ore 18,00: iniziativa di promozione sociale ‘Adotta un’arnia’: dimostrazione della smielatura dei favi di miele, a cura dell’associazione ‘Si può fare’.

CENTRO CITTADINO ore 19: esibizione artisti di strada

PIAZZA SAVOIA dalle ore 10,00: ‘Città dei bambini’. Area gonfiabili, dedicata ai più piccoli della città, a cura di Puffolandia Park.

PIAZZA DELLA VITTORIA

ore 18,00: ‘Radiojay and friends’, Lounge Music, a cura di Radiojay.

ore 20,00: Food&Drink, a cura de “Il Pozzo dei Rospi”;

ore 20,00: Selfie Box a cura di Mauro Di Salvatore;

ore 21,10: Performance al femminile, a cura di Ilaria e Katerina Barone

ore 21,30: Spettacolo ‘Cuore di donna’, a cura dell’Associazione ‘R. Wagner’. Le più belle voci femminili del Molise per la prima volta insieme per dire no alla violenza sulle donne.

ore 23,30: ‘Radiojay and friends’, performance di affermati DJ locali, a cura di Radiojay.

LARGO SAN LEONARDO

ore 20,30: Selezioni ufficiali per il Festival di Sanremo Giovani

AreaSanremoTourMolise, a cura della Queens Academy.

ore 21,30: sfilata di alta moda a cura di ‘Immagine Boutique’ in collaborazione con le attività commerciali Ottica Ballanti, Maestro d’Arte Domenico D’Addario, Piacere Piacersi, Fioreria del Borgo, Vogue Sposi, Zenzero Urban.

ore 22,30: performance “La Bella e la Bestia” a cura della scuola di danza AG Master Dance di Antonio D’Ottavio e Alessia Esposito;

ore 23,00 spettacolo musicale del gruppo ‘Countdown’.

CONTRADA TAPPINO

ore 21: festa patronale (degustazione e attività ricreative). Spettacolo musicale ‘I Terranima’, a cura del Comitato Festa di Tappino.