Virus West Nile, a Campobasso la disinfestazione adulticida: le indicazioni per i cittadini

In seguito alle raccomandazioni diramate dall’ASREM per contrastare la diffusione del virus West Nile, recentemente riscontrato anche nella nostra regione in un pool di insetti nella provincia di Isernia, l’Amministrazione comunale di Campobasso informa che, nei prossimi giorni, saranno effettuati interventi mirati di disinfestazione adulticida in alcune aree della città.
Gli interventi riguarderanno principalmente:
– parchi e giardini pubblici
– luoghi di maggiore aggregazione
– aree dove si svolgono eventi pubblici
– zone adiacenti a strutture sanitarie e di cura, frequentate da persone potenzialmente più esposte.
CALENDARIO INTERVENTI
Notte tra lunedì 11 e martedì 12 agosto:
– Parco “De Filippo” di San Giovanni
– Parco della Madonnina di Colle dell’Orso
– Casa di riposo di via delle Frasche
– Parco della Memoria di via XXIV Maggio
– Area limitrofa al terminal bus di via San Giovanni 79
– Area verde di via Gramsci (adiacente ufficio postale)
– Parte terminale di via Montegrappa (nei pressi palazzine IACP)
– RSA Pistilli di via Garibaldi
Notte tra martedì 12 e mercoledì 13 agosto:
– Piazza della Vittoria e via Petrella (edificio ASREM)
– Villa de Capoa
– Parco di viale Manzoni
– Via Principe di Piemonte (tratto casa di cura Villa Maria)
– Piazza Musenga
– Contrada Santa Maria De Foras (area chiesa interessata alle festività)
RACCOMANDAZIONI PER I RESIDENTI NELLE AREE INTERESSATE
– Tenere chiuse porte e finestre durante le ore del trattamento.
– Non lasciare all’aperto indumenti, giocattoli, oggetti di uso comune, cibi e alimenti.
– Tenere gli animali domestici all’interno e proteggere le ciotole di acqua e cibo.
– Mettere al riparo eventuali arnie di api presenti nelle zone indicate.
– Evitare la circolazione e l’esposizione diretta durante l’intervento.
I trattamenti saranno eseguiti da personale abilitato, utilizzando il prodotto “Geracyp5”, nel rispetto delle norme dell’ASREM e delle disposizioni previste dal Piano Nazionale Arbovirosi.