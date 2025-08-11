CittàComune

Virus West Nile, a Campobasso la disinfestazione adulticida: le indicazioni per i cittadini

Photo of Redazione Redazione11 Agosto 2025

In seguito alle raccomandazioni diramate dall’ASREM per contrastare la diffusione del virus West Nile, recentemente riscontrato anche nella nostra regione in un pool di insetti nella provincia di Isernia, l’Amministrazione comunale di Campobasso informa che, nei prossimi giorni, saranno effettuati interventi mirati di disinfestazione adulticida in alcune aree della città.

Gli interventi riguarderanno principalmente:

– parchi e giardini pubblici

– luoghi di maggiore aggregazione

– aree dove si svolgono eventi pubblici

– zone adiacenti a strutture sanitarie e di cura, frequentate da persone potenzialmente più esposte.

CALENDARIO INTERVENTI

Notte tra lunedì 11 e martedì 12 agosto: 

– Parco “De Filippo” di San Giovanni

– Parco della Madonnina di Colle dell’Orso

– Casa di riposo di via delle Frasche

– Parco della Memoria di via XXIV Maggio

– Area limitrofa al terminal bus di via San Giovanni 79

– Area verde di via Gramsci (adiacente ufficio postale)

– Parte terminale di via Montegrappa (nei pressi palazzine IACP)

– RSA Pistilli di via Garibaldi

Notte tra martedì 12 e mercoledì 13 agosto: 

– Piazza della Vittoria e via Petrella (edificio ASREM)

– Villa de Capoa

– Parco di viale Manzoni

– Via Principe di Piemonte (tratto casa di cura Villa Maria)

– Piazza Musenga

– Contrada Santa Maria De Foras (area chiesa interessata alle festività)

RACCOMANDAZIONI PER I RESIDENTI NELLE AREE INTERESSATE 

– Tenere chiuse porte e finestre durante le ore del trattamento.

– Non lasciare all’aperto indumenti, giocattoli, oggetti di uso comune, cibi e alimenti.

– Tenere gli animali domestici all’interno e proteggere le ciotole di acqua e cibo.

– Mettere al riparo eventuali arnie di api presenti nelle zone indicate.

– Evitare la circolazione e l’esposizione diretta durante l’intervento.

I trattamenti saranno eseguiti da personale abilitato, utilizzando il prodotto “Geracyp5”, nel rispetto delle norme dell’ASREM e delle disposizioni previste dal Piano Nazionale Arbovirosi. 

Photo of Redazione Redazione11 Agosto 2025
Photo of Redazione

Redazione

CBlive

Articoli Correlati

Campobasso, zanzare e West Nile: “Il Comune interviene, adulticidi solo in caso di emergenza”

5 Agosto 2025

Geolier a Campobasso, tutte le info per il concerto

1 Agosto 2025

In tantissimi al Parco De Filippo per Domenico Iannacone. Ora spazio agli spettacoli teatrali

31 Luglio 2025

Baranello, al via il bando per l’assegnazione delle nuove abitazioni ristrutturate dall’IACP

29 Luglio 2025

Campobasso, pubblicato l’avviso di selezione per percorsi formativi gratuiti nell’ambito del progetta In.Te.Gra

24 Luglio 2025

Campobasso, stretta ai furbetti della differenziata. Abbandona i rifiuti in centro città: identificato e denunciato

23 Luglio 2025

Frazione di Santo Stefano, taglio del nastro per il percorso culturale

21 Luglio 2025

Campobasso e la politica ferma sul limbo delle intenzioni: Tramontano (Lega), Bozza (Popolari) e De Iasio (Civici) stampella del governo Forte

16 Luglio 2025

Il Nostro Quartiere San Giovanni: al via gli eventi per celebrare i 30 anni di attività dell’associazione

16 Luglio 2025

Palazzo San Giorgio, all’esame dell’assise civica l’assestamento di bilancio

15 Luglio 2025

Biblioteca ‘Albino’ di Campobasso, incontro a Palazzo San Giorgio: ipotesi sede alternativa per salvare il patrimonio librario

13 Luglio 2025

Campobasso, è morto l’ex sindaco Gerardo Litterio: il cordoglio dell’amministrazione comunale

11 Luglio 2025

Nuova vita per l’ex macello di via Tiberio: dopo la ristrutturazione un polo culturale innovativo

9 Luglio 2025

A Campobasso parcheggi gratuiti il 5 luglio in occasione dell’avvio dei saldi estivi

5 Luglio 2025

Caldo e umidità, rischio per la salute: i consigli dell’Asrem per affrontare l’emergenza estiva

2 Luglio 2025

Campobasso, giovedì 3 luglio interruzione idrica per lavori su condotta principale: disservizi in diverse zone e comuni limitrofi

2 Luglio 2025

Lascia un commento

Back to top button
CBlive
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie per consentirci di offrire la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito web e aiutando il nostro team a capire quali sezioni del sito web trovi più interessanti e utili.

È possibile regolare tutte le impostazioni dei cookie navigando le schede sul lato sinistro.

Privacy Policy estesa