‘Vivi la tua Città’, il CdA della Sea sottolinea il grande lavoro degli operatori della municipalizzata

I tre giorni delle iniziative legate a ‘Vivi la tua Città’ hanno chiamato la municipalizzata Sea a un tour de force per assicurare, nel centro di Campobasso, la pronta e completa pulizia delle strade e dei marciapiedi. A sottolinearlo, in una nota stampa, è il Consiglio d’Amministrazione della Sea, guidato dall’avvocato Stefano Sabatini.

L’abnorme flusso di cittadini, riversatisi tra le strade cittadine, soprattutto nei giorni di sabato e domenica, anche considerando le tante attività commerciali (anche ambulanti) di distribuzione e somministrazione di alimenti, infatti, hanno portato gli operatori della Sea – prosegue la nota – a intensificare, rispetto alla quotidianità, la propria opera al servizio dell’azienda municipalizzata e della collettività.

Il Consiglio d’Amministrazione della ‘Sea – Servizi e Ambiente – SpA’ – si legge nel comunicato stampa – intende ringraziare i dipendenti per gli sforzi dell’ultimo fine settimana, rimarcando come, anche in questa occasione, durante le prime ore del lunedì, la città è tornata subito alla normalità. I dipendenti della Sea svolgono un lavoro indispensabile, contribuendo all’efficienza dell’azienda municipalizzata. E a loro va il nostro ringraziamento, sottolineando, ancora una volta, il lavoro encomiabile che svolgono ogni giorno.

Come sempre avviene, la nostra struttura – ha concluso la Sea – si è messa a completa disposizione del Comune di Campobasso per tutte le esigenze del caso.