38.079 studenti molisani pronti a tornare tra i banchi. Primo giorno di scuola col saluto di Anna Paola Sabatini nei centri colpiti dal sisma

Una panoramica dei principali dati del sistema scolastico italiano per l’anno scolastico 2018/2019 è disponibile sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Quest’anno sono circa 8,6 milioni gli studenti delle scuole statali e paritarie che torneranno sui banchi. La maggior parte di loro, oltre 7 milioni, frequenterà la scuola statale.

Per il 2018/2019 le studentesse e gli studenti delle scuole statali saranno 7.682.635, per un totale di 370.611 classi. Di questi, 919.091 frequenteranno la scuola dell’infanzia, 2.498.521 la scuola primaria, 1.629.441 la secondaria di I grado, 2.635.582 la secondaria di II grado.

Il numero totale di alunni è in leggero calo: lo scorso anno erano 7.757.849. Tra le quattro Regioni con il decremento più consistente, le prime tre sono del Sud: – 15.534 studenti in Campania, – 12.487 in Sicilia, – 11.977 in Puglia, – 5.972 in Piemonte.

Sempre nella scuola statale, sono 245.723 le alunne e gli alunni con disabilità, un anno fa erano 234.658. Di questi, 21.434 frequenteranno la scuola dell’infanzia, 89.029 la primaria, 66.823 la secondaria di I grado, 68.437 la secondaria di II grado.

Nella secondaria di II grado, 1.294.890 ragazzi frequenteranno un indirizzo liceale, 827.990 un indirizzo tecnico, 512.702 un indirizzo professionale.

Studentesse e studenti della paritaria sono circa 880.000 (dato al 2017/2018).

Le scuole sono 8.290, per un totale di oltre 40.000 sedi scolastiche presenti sul territorio nazionale.

I posti del personale docente, tra organico dell’autonomia e organico di fatto, sono 822.723, di cui 141.412 di sostegno.

In Molise sono presenti 55 istituzioni principali: 53 Istituzioni scolastiche e 2 Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA). Tre i Circoli didattici, 26 Istituti Comprensivi, un istituto di primo grado e 23 tra istituti secondari di secondo grado e istituzioni educative.

Gli alunni sono 38.079, 1.078 dei quali con disabilità. Le classi sono 2.052. 28.464 gli studenti in provincia di Campobasso, 9.615 nel territorio di Isernia.

Gli alunni della scuola dell’Infanzia sono 5.416 con 197 studenti disabili, mentre le classi sono 291. 11.228 gli studenti della Primaria e di questi 689 sono alunni con disabilità. Le classi sono 689.

Per quel che concerne la scuola secondaria, in quella di Primo Grado sono 7.523 (255 con disabilità) gli studenti per un totale di 390 classi; mentre, per quella di Secondo Grado sono 13.912 gli studenti (420 con disabilità), suddivisi in 682 classi.

La Direttrice dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise, Anna Paola Sabatini, domani, giovedì 13 settembre 2018, giorno di riapertura delle scuole, sarà presente, per un breve saluto, nei plessi scolastici di Petacciato (alle ore 8), Guglionesi (alle 9), Palata (alle 10) e Montecilfone (alle 10,45).