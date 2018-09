L’Università degli Studi del Molise accoglie gli studenti e apre le porte agli aspiranti immatricolati

UniMol accoglie tutti i neo studenti universitari, ed apre le porte agli aspiranti studenti. Una giornata importante per tutti, di partecipazione, conoscenza, di orientamento, di informazioni. Occasione ideale per un primo messaggio di sprone e partire, sin da subito, con il piede giusto. Avviarsi dal primo giorno di vita universitaria con positività ed entusiasmo.

Giornata importante e consueta, all’UniMol. È, per ognuna delle Matricole, la prima giornata da studente universitario. Si entra ufficialmente e pienamente nella comunità accademica dell’Università degli Studi del Molise.

La scelta dell’università è un momento decisivo, che non si dimentica. Non è solo la preparazione ad una professione, è il tempo della crescita personale, di un’ideale di vita che prende forma. Ma è anche curiosità, entusiasmo e tante aspettative.

Ed è proprio questo il senso della “Giornata della Matricola”.

Quest’anno una novità importante. Tutti i neo Studenti UniMol saranno ospitati, a partire dalle ore 10.00, nelle aule e negli spazi dei rispettivi Dipartimenti di afferenza dove potranno sentirsi e considerarsi già parte di questa realtà.

Un’occasione partecipativa e di conoscenza al di fuori da confini infrastrutturali, ampia, aperta, caratterizzata da condivisione, scambi di esperienze e proiettata verso progetti e valutazioni future importanti attraverso l’impegno di oggi. Essere presenti sin dal “primo giorno di scuola” ed avere quindi un quadro preciso della popolazione studentesca è presupposto per garantire a tutta la comunità accademica l’opportunità di una maggiore e più stretta interazione, collaborazione e partecipazione.

E’ fondamentale non mancare al primo giorno di università, di lezioni, di conoscenza, e per di più si avrà la possibilità di ricevere un omaggio personalizzato e identitario che UniMol ogni anno è solito distribuire ai suoi nuovi studenti con la collaborazione del CUS Molise.