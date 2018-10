Serie D, l’Olympia Agnonese riparte dall’allenatore Antonio Foglia Manzillo

FABRIZIO DI PIETRO

L’Olympia Agnonese, dopo ever messo in cascina un solo punto dopo quattro gare di campionato, sceglie di cambiare i protagonisti al timone tecnico della squadra.

Il presidente Colaizzo, unitamente alla dirigenza granata, dopo i deludenti risultati di questo inizio di stagione, sceglie Antonio Foglia Manzillo e Pasquale Visconti come eredi di Antonio Mecomonaco e Gabriele Scandurra sulla panchina dei grifoni.

Le sconfitte ottenute in casa contro Giulianova e San Nicolò Notaresco ed in trasferta contro il Cesena hanno indotto i vertici granata ad un cambio in panchina al fine di cercare di invertire una rotta negativa che ha portato il club alto molisano anche nell’ultima uscita stagionale a raccogliere un solo punto dove essersi portato in vantaggio per ben due volte ed essere stato rimontato nel finale dal Castelfidardo in terra marchigiana.

Il presidente agnonese ed i suoi collaboratori, dopo aver ringraziato per la professionalità e serietà dimostrata in questo inizio di stagione i due tecnici abruzzesi, hanno ufficializzato il tecnico napoletano Foglia Manzillo come nuovo allenatore dell’Olympia Agnonese e l’avellinese Visconti nel ruolo di vice.

Il neo-tecnico agnonese è già noto nel calcio molisano per essere stato sulla panchina del Campobasso. Un tecnico dall’indiscussa esperienza nella categoria essendo stato prima del capoluogo molisano alla guida tecnica del Pomigliano, Serpentara, Nardò, Mugnano, Terracina, Marcianise. Per il suo vice Pasquale Visconti, invece, esperienze nelle giovanili del Benevento e del Campobasso come allenatore dei portieri avendo da calciatore, proprio tra i pali, dei trascorsi illustri in campionati professionistici.

I due tecnici saranno presentati ufficialmente mercoledì 3 ottobre 2018 alle ore 11,30 nella sede sociale dell’Olympia Agnonese.