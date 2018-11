Serie D, i lupi si rinforzano con il difensore Domenico Marchetti

Il Campobasso aggiunge una pedina di assoluto valore al reparto difensivo. Agli ordini di mister Bagatti arriva Domenico Marchetti, classe 1990, professionista che vanta 275 presenze in serie C. Lo scorso anno in forza al Gavorrano, Marchetti ha vestito anche le maglie del Bellaria, Barletta, Pro Patria, Vigor Lamezia, Torres, Martina Franca, Maceratese e Catanzaro. In serie C ha siglato 10 reti in totale e si è aggregato al resto della squadra.