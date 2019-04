Il molisano Giuseppe Bax eletto ‘Istruttore Difesa Donna dell’anno 2018’

Il molisano Giuseppe Bax è stato eletto ‘Istruttore Difesa Donna dell’anno 2018’. L’anti-aggressione femminile, metodo ‘Difesa Donna’, nasce alla Bono Academy di Milano e vanta, tra le sue fila, i migliori professionisti, chiamati anche a formare coloro che lavorano nei singoli territori.

Il maestro Bonomelli, ispirandosi alle scuole più evolute in fatto di difesa personale negli Stati Uniti, ha fondato Difesa Donna. Un metodo di antiaggressione femminile pensato e riservato alle donne che prende le distanze da un corso generico di arti marziali o di difesa personale. Prevenzione, difesa verbale e movimenti istintivi provati in simulazioni di aggressione sotto effetto adrenalinico fanno la differenza per tutte le donne che frequentano i nostri corsi.

La Bono Academy, ogni anno, elegge il miglior istruttore a livello nazionale e l’elezione del campobassano Bax è arrivata grazie all’attività svolta sul territorio molisano, attraverso i corsi che l’istruttore ha tenuto in strutture private e all’Istituto d’Istruzione Superiore ‘Pertini’ con un progetto Pon.