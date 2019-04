Usa e Asia, la grande chance dei vini molisani a Verona. Cavaliere: “Abbiamo obiettivi ambiziosi”. Quattordici aziende locali al Vinitaly

Molise protagonista alla 53esima edizione del Vinitaly, l’evento più prestigioso al mondo dedicato ai vini di qualità che si tiene a Verona.

Sono 14 le aziende vitivinicole in vetrina presso lo stand regionale finanziato dal PSR Molise 2014/2020, attraverso la Misura 3.2 (Sostegno per le attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno).

Il Molise ha necessità di proporsi e farsi conoscere a livello internazionale in ogni contesto e il Vinitaly rappresenta una vetrina d’eccezione ed una preziosa opportunità per le cantine molisane, ormai in grado di competere con importanti realtà imprenditoriali del settore. La volontà del nuovo governo regionale è proprio quella di rendere riconoscibile il Molise, attraverso attività che puntano alla valorizzazione del contesto territoriale, allo sviluppo del turismo rurale e alla promozione delle eccellenze enogastronomiche.

Importanti le giornate di lunedì 8 e martedì 9 aprile, nelle quali ospiteremo le delegazioni provenienti da Stati Uniti e Asia, particolarmente interessate al mercato vitivinicolo molisano in ascesa.

I tecnici dell’Arsarp Molise (Agenzia Regionale di Sviluppo Agricolo, Rurale e della Pesca) e i sommelier dell’associazione “Il Gusto dei Sensi” racconteranno, attraverso incontri e degustazioni, la realtà vitivinicola regionale, il legame con il territorio e le tradizioni, le produzioni di nicchia, con un focus sulla Tintilia.

In occasione della giornata inaugurale, l’assessore regionale Nicola Cavaliere ha preso parte alla manifestazione dedicata al ‘Premio Angelo Betti – Benemerito della Vitivinicoltura’ e consegnato l’ambita Medaglia di Cangrande alla cantina Terresacre.

“E’ un piacere – ha commentato Cavaliere – per me essere qui e un grande onore consegnare il premio a un’azienda che contribuisce a conferire prestigio al Molise. Ma i miei complimenti vanno a tutte le nostre cantine presenti a Verona. La Regione continuerà a dare il suo sostegno perché eccellenza e qualità rappresentano il nostro punto di forza, attraverso strategie ben mirate vogliamo avvicinare sempre di più i vini molisani ai mercati internazionali e creare nuove e concrete opportunità di sviluppo”.