Cus Molise-Plastic Free, un accordo importante nel segno della sostenibilità

Un accordo importante proprio alla vigilia di un evento di caratura nazionale come i Campionati Nazionali Univeristari.

Il Cus Molise e l’Associazione Plastic Free hanno stipulato un accordo che apre la strada ad una serie di importanti iniziative da svolgere nei prossimi mesi con un occhio di riguardo all’ambiente.

Il referente regionale dell’associazione, Giuseppe Fabbiano è entusiasta di questa collaborazione. “La sostenibilità ambientale è una cosa molto importante – sottolinea – come associazione siamo orgogliosi di aver siglato questo accordo che ci porterà a collaborare nel corso del tempo con un’associazione importante come il Cus Molise. A cominciare dai Cnu, che rappresentano un evento di assoluta rilevanza, intraprenderemo una strada comune che sicuramente porterà a risultati importanti. All’interno della più importante kermesse universitaria andremo a svolgere il primo evento plastic free in collaborazione con il Cus Molise, il plogging, presente tra gli sport opzionali e aperto a tutti. L’appuntamento è per il 22 maggio a partire dalle 17,30. Aver legato la nostra associazione ad un grande evento ci riempie di gioia e ci fa ben sperare per il futuro. La sostenibilità ambientale è qualcosa di molto importante”.

Per potersi iscrivere all’evento di plogging è possibile cliccare sul link sotto indicato.

https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/7679/22-mag-campobasso

Soddisfazione è stata espressa anche dal presidente del Cus Molise, Maurizio Rivellino. “La grande novità per i Cnu 2024 è rappresentata proprio dal fatto che si punterà a ridurre al minimo l’emissione di anidride carbonica nell’ambiente – spiega – al di là dell’aspetto prettamente tecnico che sarà certamente di alto livello, siamo riusciti ad aggiungere un qualcosa di più. Partendo da qui ci sarà modo nel corso del tempo di realizzare altri eventi in collaborazione con l’associazione per provare a rendere l’ambiente che ci circonda il più pulito possibile. Abbiamo inserito appositamente il plogging tra gli sport opzionali in modo da sensibilizzare sull’argomento tutti gli studenti che verranno in regione in occasione dei Campionati Nazionali Universitari. Ringraziamo l’associazione Plastic Free e l’avvocato Fabiano per aver stipulato con noi questo accordo che, sono certo, porterà ad una collaborazione importante e duratura nel tempo, utile anche in prospettiva futura. Insieme si lavora sempre meglio”.