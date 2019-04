I Popolari per l’Italia presentano il simbolo per le Europee. Al tavolo anche l’assessore Vincenzo Niro

Alla Camera dei Deputati è stato presentato il simbolo della lista ‘Popolari per l’Italia’ (Popolari, Democratici e Cristiani insieme in Europa) per le elezioni europee del 26 maggio 2019 ed è stato esposto “il progetto politico assolutamente innovativo nel solco della tradizione”, si legge in una nota.

La lista dei Popolari per l’Italia è formalmente collegata al PPE Partito Popolare Europeo.

Al tavolo anche l’assessore regionale Vincenzo Niro, presente a Roma con i consiglieri regionali Andrea Di Lucente e Antonio Tedeschi.