Gli amori degli altri: Eva Cantarella ospite di “Ti racconto un libro”

Conoscere gli altri per capire noi stessi. È quello che fa Eva Cantarella, scrittrice e storica dell’antichità e del diritto antico, che interroga il mondo greco e romano alla ricerca di risposte capaci di risolvere gli enigmi del mondo contemporaneo.

Nel suo Gli amori degli altri- tra cielo e terra, da Zeus a Cesare, l’autrice ripercorre trenta storie d’amore per aiutarci a capire meglio anche il nostro rapporto con i sentimenti e l’affettività. Dalle avventure amorose di Zeus, il primo molestatore seriale della storia occidentale, alle conquiste di Cesare, “il marito di tutte le mogli e la moglie di tutti i mariti”, queste storie mostrano le tante analogie ma anche le non trascurabili differenze nel modo di concepire e vivere nelle diverse culture un sentimento considerato immutabile come l’amore. Una passione che nel corso dei secoli ha accolto benevolmente comportamenti oggi considerati inaccettabili, in una continua ridefinizione dei propri confini che ha segnato la cultura europea moderna.

Con il pubblico di Ti racconto un libro 2019, il laboratorio permanente sulla lettura e sulla narrazione – promosso e sostenuto dal Comune di Campobasso e realizzato dall’Unione Lettori Italiani, con la direzione artistica e organizzativa di Brunella Santoli e il patrocinio della Provincia di Campobasso, Eva Cantarella esplorerà questi confini in un libro appassionante che ci invita a cogliere nella luce del mito e della storia il riflesso in grado di illuminare il nostro tempo.

Ma l’amore è anche il punto di unione di culture diverse che l’autrice racconta attraverso storie diversissime, una sorta di campionario delle facce dell’amore. A volte si tratta di miti, altre volte di creazioni letterarie, altre volte ancora di storie realmente vissute le cui dinamiche sembrano la chiave più adatta per svelare i segreti del cuore.

