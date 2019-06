Esito del Comitato di sorveglianza del Por Molise, Fanelli e Facciolla: “Restiamo basiti dalle dichiarazioni entusiaste e autocelebrative del Presidente Toma”

“Ma quale “eccezionale accelerazione”! Quale “soddisfazione ed orgoglio”! Così i consiglieri regionali Vittorino Facciolla e Micaela Fanelli sull’esito del Comitato di sorveglianza del Por Molise.

“Restiamo basiti – dichiarano i due consiglieri del PD – dalle dichiarazioni entusiaste e autocelebrative del Presidente Toma per l’esito del Comitato di sorveglianza del Por Molise, che non certifica alcun risultato, ma solo un artificio finanziario che non produce – e molto probabilmente non produrrà – alcuna ricaduta sul territorio. Perché nella realtà la Regione Molise, per raggiungere il target di spesa imposto dal cronoprogramma FESR, altro non ha fatto che trasferire 20 milioni di euro a Finmolise, in questo modo certificando solo la spesa….senza spenderli! Quindi, senza attivare le misure già previste e senza accelerare un’eventuale riprogrammazione!”.

“Di chi è la responsabilità? Sicuramente dell’Autorità di Gestione – conclude la nota – che certifica – questa volta si – una cattiva programmazione delle risorse. E allora, cosa c’è da gioire e vantarsi per escamotage finanziario che altro non ha prodotto se non un impegno di spesa e non una ricaduta economica e tangibile sul territorio?”