Corpus Domini, l’elenco delle strade chiuse al traffico e con divieto di sosta

Il Comune di Campobasso, al fine di consentire lo svolgimento della Sfilata del Misteri e tutti gli eventi organizzati in tale occasione, con ordinanza n. 115 del 13 giugno 2019, ha disposto il divieto di sosta in:

Area ex. Romagnoli, Via Verdone, lato dx. (tratto da incrocio Viale Elena a C.so V. Emanuele), Via Gazzani, da Via Herculanea a incrocio Viale Elena, lato sx. secondo il senso di marcia, Via Trivisonno (corsia sx. del senso di marcia), Viale Elena; Via Albino; Piazza V.Emanuele (con esclusione dal civico n. 3 al civico n. 7/A – Tribunale) , tratto da incrocio Piazza D’Ovidio a incrocio Via Nobile, Piazza Savoia. Le aree citate saranno riservate agli ambulanti autorizzati, le stesse resteranno chiuse al traffico dalle ore 14 del giorno 20 giugno 2019 fino alle ore 7 del 24 giugno 2019, fatta eccezione di Piazza Savoia (tratto prospiciente villa De Capoa) e Piazza della Vittoria. Dalle ore 7 del 20 giugno 2019 fino alle ore 7 del 24 giugno 2019: il divieto di sosta in Via Scatolone, in Via Trivisonno lungo il tratto restrostante gli stend degli ambulanti e nell’area di parcheggio a pagamento di Viale Manzoni (sulla quale insiste anche la chiusura al traffico per destinarla gratuitamente al parcheggio degli automezzi degli operatori autorizzati); In deroga all’ordinanza n. 204/2017, è consentito il transito e la sosta in C.so V. Emanuele dei veicoli degli espositori, esclusivamente per operazioni di carico e scarico, montaggio e smontaggio degli stend, Con ordinanze n. 117 e 118 del 19 giugno 2019, inoltre, è stato disposto per domenica 23 giugno 2019 , dalle ore 7 il divieto di sosta e dalle ore 9 la chiusura al traffico, fino al rientro dei Misteri, delle strade:

Via Trento (altezza Museo dei Misteri), Via Milano (tratto da incrocio Via Trieste a incrocio Via Monforte), Via Torino, Via Marconi (da incrocio Via Torino a Largo S.A. Abate), Via Sant’Antonio Abate, Largo San Leonardo, Via Cannavina, Via Ferrari, Piazza C. Battisti, Via Mazzini (da Piazza Battisti a incrocio Via Umberto), Via Umberto, Piazza Cuoco, Via Cavour, C.so Bucci, Piazza D’Ovidio, Piazza G. Pepe, C.so V. Emanuele, Piazza della Vittoria, Via Scatolone, Viale Elena, Via De Attellis, Via Roma (da incrocio Via De Attellis a incrocio Via Trieste), Via Milano (da incrocio Via Trieste a incrocio Via Trento), Via Trieste.

E’ consentita, invece, in C.so Bucci la sosta dei veicoli degli ambulanti autorizzati.