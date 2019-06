Il Comune di Campobasso, con ordinanza n. 119 del 21 giugno 2019, in occasione dei festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista, ha disposto, per il giorno 24 giugno 2019, la chiusura al traffico e il divieto di sosta del piazzale Di Mella.

Durante lo svolgimento della processione, inoltre, è stata vietata la circolazione su: Via San Giovanni, Via Lazio, Via Umbria, Via Marche, Via Lombardia, Via Toscana, Via Emilia, Via Romagna.