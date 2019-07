Punto Nascita di Termoli. Tartaglione (Forza Italia): “Il Tar ha concesso la sospensiva. Rinnovo l’invito a restare uniti: politica, cittadini e territorio”

“Il punto nascita di Termoli resta aperto. Il Tar ha concesso la sospensiva. E’ un piccolo ma importante passo in avanti e, soprattutto, il primo risultato significativo raccolto dal grande gioco di squadra che si sta facendo sul San Timoteo. La battaglia è, ovviamente, solo all’inizio, ma un ringraziamento va al Sindaco di Termoli che, insieme ai sindaci dell’area, sta mettendo in campo tutto l’impegno possibile. Io, intanto, rinnovo l’invito a restare uniti: politica, cittadini, territorio, per il futuro di Termoli e del Basso Molise“. Esprime così la sua soddisfazione l’onorevole di Forza Italia, Annaelsa Tartaglione.