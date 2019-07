Mascione, si ubriaca, sbanda con l’auto e invesce contro la Polizia: 56enne finisce nei guai

Guidava ubriaca e, dopo aver sbandato alcune volte, la sua auto ha impattato contro il guardrail. La donna denunciata dalla Polizia è una 56enne che le Forze dell’Ordine hanno fermato in contrada Mascione, in direzione Gildone.

Quando la Polizia ha intimato l’alt, la donna non si è fermata subito, ma solo dopo aver percorso alcuni chilometri. In quel momento ha poi cominciando ad inveire nei confronti delle Forze dell’Ordine, rifiutando tra l’altro di sottoporsi al test alcoolemico.

Non avendo potuto accertare il tasso di ebrezza, la squara volante ha proceduto a denunciare la 56enne all’autorità giudiziaria competente, essendosi resa comunque responsabile del reato di rifiuto dell’accertamento in questione, per il quale è prevista la stessa pena applicata in caso di tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro.

Gli operatori della Polizia hanno, inoltre, proceduto al sequestro amministrativo del veicolo, nonché al ritiro della carta di circolazione e della patente di guida.