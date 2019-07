Calcio a 5, ai nastri di partenza della serie C1 un nuovo club: nasce lo Sporting Campobasso

Nel mondo del futsal regionale nasce una stella, è quella a otto punte dello Sporting Campobasso che si prepara a disputare il campionato di serie C1.

Un’idea nata dalla passione e dalla tenacia di cinque imprenditori locali che, attraverso lo sport, vogliono gratificare il territorio regionale di quanto ricevuto.

Svelato lo stemma che identificherà la squadra, una simbologia ricca di significati con la ‘S’ di Sporting accompagnata ad un ‘5’ che rappresenta non solo il mondo del calcio a 5 ma anche il numero dei pionieri del progetto. Poi la stella, a otto punte, quella del contado del Molise che da sempre rappresenta la nostra regione in Italia e nel mondo. I colori sono tre, il rosso il bianco e il blu, mentre la sagoma dell’emblema è aperta, pronta ad accogliere nuovi progetti, nuove metodologie sportive, nuove idee e obiettivi, nuove figure che avranno sempre la possibilità di entrare a far parte di questa grande famiglia.

Impegno sportivo che abbraccerà anche il sociale, con un occhio attento anche al settore scolastico. La comunicazione sarà affidata ai professionisti del settore. Sarà, infatti, Sport Merchandising a curare l’immagine e veicolare i valori sportivi incarnati dal club. Lo specializzato team di comunicazione da tempo si prende cura di sportivi di livello internazionale e oggi è parte integrante del progetto dello Sporting Campobasso.

Questo, intanto, l’organigramma societario: Francesco Ruccolo presidente; Michele Coralbo vice-presidente; Gianluca Reale segretario-tesoriere; Antonio Staffieri consigliere; Francesco Pietrunti team manager.

A giorni sarà svelato lo staff tecnico che sarà chiamato a guidare lo Sporting Campobasso in una stagione che si preannuncia avvincente e piena di traguardi da raggiungere.