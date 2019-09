Isernia2021, nel capoluogo pentro assemblea in vista delle Amministrative. Testamento: “Ascolteremo le idee dei cittadini”

Il M5S di Isernia ha promosso ed organizzato un primo incontro programmatico con la cittadinanza in vista delle elezioni amministrative che si terranno nel 2021. Un appuntamento, quello pentro, che segnerà l’inizio di un percorso costruttivo, per discutere delle criticità presenti in città, individuare le soluzioni migliori ed elaborare un programma partecipato e condiviso.

L’incontro, aperto all’intera cittadinanza, si svolgerà sabato 21 settembre con inizio alle ore 16,30 all’interno della Sala Gialla della Provincia di Isernia in via Berta.

Saranno presenti i portavoce nazionali, regionali e comunali del M5S, tra cui il nostro Mino Bottiglieri che aprirà l’assemblea.

“Insieme a tutti gli attivisti del Movimento Cinque Stelle e ai cittadini di Isernia – spiega Rosa Alba Testamento – dobbiamo iniziare a pianificare un programma amministrativo e azioni politiche che rappresentino una vera svolta per la nostra città. Lavoro, cultura, legalità, ambiente, socializzazione e sviluppo del senso di appartenenza a una comunità devono essere i pilastri sui quali progettare l’Isernia del futuro. La nostra città deve rinascere e per questo – conclude la Portavoce alla Camera dei Deputati – invito i cittadini a partecipare, a collaborare, a impegnarsi in prima persona, per chiudere definitivamente la stagione della vecchia politica, quella delle clientele e dei favori agli amici degli amici, e aprire quella della legalità, della difesa del territorio e dei beni comuni, del rispetto dei diritti dei cittadini”.