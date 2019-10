Calcio a 5 serie A2, arriva la prima sconfitta stagionale per il Cln Cus Molise. Ko a testa alta a Manfredonia

SIM MANFREDONIA – CLN CUS MOLISE 5-3 (4-3 pt)

Sim Manfredonia: Fiotta, La Torre, Spano, Trimigno, Rama Priego, Boutabouzi, Riondino, Gaku, Solopietro, Aguilera, Ganzetti, Rama, Murgo. All. Monsignori.

Cln Cus Molise: De Lucia, Badodi, Pietrarca, Di Stefano, Cioccia, Pizzuto, Debetio, Triglia, Ferrante, Barichello, Giasson, Verlengia. All. Sanginario.

Arbitri: Scarpetti di San Benedetto del Tronto e Di Nicola Di Pescara. Cronometrista: Fiorentino di Molfetta.

Marcatori: 4’40” Ganzetti, 6’47” Debetio, 15’30” Aguilera, 16’40” Ferrante, 17’ 30” Riondino, 18’30” Murgo, 19’30” Ferrante pt. 19’40” Ganzetti st.

Note: ammonito Di Stefano, Aguilera, Ferrante, Ganzetti.

Esce sconfitto ma a testa altissima, dopo aver lottato su ogni pallone il Cln Cus Molise, battuto al Palascaloria di Manafredonia. Non basta il cuore alla formazione di Marco Sanginario che torna dalla Puglia con il primo ko stagionale ma con la consapevolezza di aver giocato alla pari con i sipontini. A dire il vero capitan Di Stefano e soci nella ripresa avrebbero meritato anche qualcosa di più.

La cronaca – Ci prova subito il Manfredonia, al tiro con Ganzetti che colpisce il palo. Il Cln Cus Molise risponde con una ripartenza di Ferrante che serve Barichello, il brasiliano appoggia a Cioccia che impegna Fiotta, pronto nella risposta. I locali la sbloccano con Ganzetti, abile a deviare in fondo al sacco la sfera proveniente da fallo laterale. Il Cln Cus non sta a guardare e sull’asse Di Stefano-Barichello costruisce una grande opportunità, tiro deviato da Fiotta. Il pari si materializza per gli ospiti grazie a Debetio che si fa trovare pronto in area e devia una palla proveniente da corner. Il match è vibrante e La Torre si vede deviare la sua conclusione in angolo. Tocca poi a Murgo, ancora per il Manfredonia, sfiorare la rete in diagonale, cuoio al lato. I ragazzi di Monsignori spingono sull’acceleratore e La Torre chiama alla grande risposta De Lucia, bravo a deviare in spaccata. E’ il preludio al vantaggio che arriva con la ripartenza di Boutabouzi che serve Gaku, palla al centro dalla sinistra e Aguilera timbra il momentaneo 2-1 del Manfredonia. La gioia del gol dura poco però per i sipontini perché Barichello guida una micidiale ripartenza dei molisani ed offre a Ferrante il pallone del 2-2. Le emozioni proseguono al Palascaloria dove Riondino con un rasoterra dalla lunghissima distanza batte nuovamente De Lucia per il nuovo sorpasso dei pugliesi. Pugliesi che riescono ad arrotondare il parziale con un diagonale di Murgo e palla nel sacco. Il Cln Cus ;Molise, però, non muore mai e prima del riposo accorcia le distanze. L’azione parte da Barichello che serve Cioccia, sfera a Ferrante che, spalle alla porta si gira in un fazzoletto e scarica in fondo al sacco il pallone del 4-3. Con questo punteggio le due squadre vanno negli spogliatoi.

Nella ripresa parte forte il Manfredonia con Murgo che assiste La Torre, De Lucia è super nella risposta. Il Cln Cus Molise si fa vedere con un calcio piazzato di Cioccia che non trova lo specchio. Il cronometro scorre velocemente: Spano assiste Murgo che chiama al grande intervento De Lucia. Sull’altro fronte grande contropiede dei molisani con Ferrante che non inquadra lo specchio. Tocca poi a Barichello sfiorare il pareggio con un gran colpo di tacco, sfera al lato di un nulla. E’ un momento positivo per il Cln Cus Molise che vuole il 4-4 e Debetio si vede deviare la conclusione a due passi da Fiotta. Subito dopo la Sim Manfredonia deve rinunciare a Spano che in uno scontro di gioco con Ferrante rimedia un colpo alla testa ed è costretto ad uscire in barella. Il match resta in equilibrio, il Manfredonia difende con i denti il gol di vantaggio, il Cln Cus Molise va all’assalto con la punizione di Barichello e deviazione di capitan Di Stefano, palla di poco al lato. A 3’43” dalla fine mister Sanginario si gioca la carta del quinto di movimento (Cioccia) ma la mossa non porta i risultati sperati. Il Manfredonia sfiora la quinta rete con Riondino che intercetta palla nella sua metà campo ma spedisce al lato. Gli ospiti non si arrendono e sull’asse Triglia-Giasson costruiscono una grande palla gol. Fiotta risponde presente e cala la saracinesca. Nelle ultimissime battute del confronto la Sim trova la quinta rete con Ganzetti che fa il break su Debetio e a porta sguarnita chiude definitivamente i giochi. Sabato 2 novembre 2019 il Cln Cus Molise torna a giocare al Palaunimol contro il Magic Crati Bisignano. Sarà l’occasione per il riscatto.

“E’ stata una partita combattuta così come ci aspettavamo – spiega al termine del confronto il tecnico Sanginario – con il gioco a cinque potevamo anche fare 4-4 ma non ci siamo riusciti. Poi alla fine un nostro errore ha portato loro sul 5-3. La prestazione è stata comunque positiva da parte nostra e va bene così”.