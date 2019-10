Fisco, Tartaglione (FI): “Tante firme raccolte oggi in piazza a Isernia, cittadini ci chiedono di andare avanti”

“Abbiamo raccolto tantissime firme di giovani, studenti, professionisti, commercianti, piccoli imprenditori. Gente che appartiene a tutte le categorie lavorative e che non ne può più di un fisco esagerato e opprensivo e ci chiede di portare avanti questa battaglia di civiltà e libertà”.

È quanto dichiara l’onorevole Annaelsa Tartaglione, che stamane ha inaugurato il No Tax Day con un gazebo in piazza a Isernia per sostenere la proposta di legge che mette un tetto alle tasse in Costituzione.

“Un tetto – spiega la parlamentare azzurra – che non deve superare 1/3 delle reddito di impresa e della ricchezza totale prodotta dal Paese”.

L’iniziativa, che parte oggi nelle più importanti città italiane, toccherà presto anche altri centri del Molise: “Organizzeremo – annuncia Tartaglione – iniziative simili su tutto il territorio. I cittadini sono sensibili a questi temi e lo stesso Presidente Mattarella proprio oggi ha sottolineato la necessità per il Paese di avere un fisco più equo” .