Calcio a 5 serie C1, Del Cioppo allo Sporting Campobasso

Enrico Del Cioppo firma con lo Sporting Campobasso. Un innesto di valore tecnico. “Lo Sporting ed Enrico incarnano l’anima dell’aggregazione e del divertimento”, si legge nella nota della società rossoblù.

“Ho scelto questa società perché ha creduto in me nonostante qualche anno di inattività e colgo l’occasione per ringraziarla dell’opportunità che mi sta dando – afferma Del Cioppo – Voglio rimettermi in gioco e credo che sia la squadra giusta per farlo. Conosco gran parte del gruppo e spero ci si possa divertire molto quest’anno. Ovviamente tutto dipenderà dai risultati ma le basi per fare bene ci sono tutte”.